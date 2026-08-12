    • 12 de agosto de 2026 - 14:55

    La Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes ya tiene fecha y un nuevo lugar de concentración

    Este año, la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes será el 6 de septiembre y no partirá desde la Catedral.

    El próximo 6 de septiembre se realizará una nueva edición de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes.

    El próximo 6 de septiembre se realizará una nueva edición de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes.

    Foto:

    (Archivo)
    Por Fabiana Juarez

    La juventud católica sanjuanina ya palpita una de las manifestaciones de fe más multitudinarias e importantes de la provincia. La 46° Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes ya tiene fecha confirmada y se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre.

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    Este tradicional evento anual convoca a miles de caminantes, grupos parroquiales, movimientos juveniles y familias que se unen en un trayecto de reflexión, oración y fraternidad hacia el departamento San Martín.

    Como ya es una tradición, la caminata tendrá como destino final el emblemático Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, en ek departamento San Martín, un espacio de fuerte devoción popular e identidad. La jornada promete ser un punto de encuentro transformador para las distintas comunidades que componen la arquidiócesis, renovando el compromiso de los jóvenes con su fe y su entorno social.

    Otro punto de partida para la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes

    Una de las principales novedades que caracterizará a esta edición 46° es la modificación de su punto de encuentro inicial. A diferencia de los años anteriores, donde la concentración tradicional se realizaba frente al atrio de la Iglesia Catedral, en esta oportunidad la partida se trasladará a la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. La cita para la concentración e inicio de la caminata está programada para las 8 del domingo 6 de septiembre.

    Esta decisión responde tanto a cuestiones de organización logística como al deseo de innovar y renovar la dinámica de la peregrinación. La noticia fue recibida con gran entusiasmo y alegría por parte de los fieles y vecinos de la comunidad parroquial de La Merced, quienes manifestaron su satisfacción por ser los anfitriones de la multitudinaria largada y dar la bienvenida a miles de peregrinos de toda la provincia.

    Lema de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes

    Bajo la consigna "Soñados por Dios, Enviados al Mundo", la 46° edición busca profundizar en el sentido del compromiso cívico y espiritual de las nuevas generaciones. El lema transmite un mensaje directo y claro: los jóvenes no solo son el futuro, sino el presente activo de la Iglesia, llamados a descubrir su vocación y salir al encuentro de la realidad cotidiana con una actitud transformadora.

    Desde la organización destacaron que este mensaje busca motivar a cada participante a reconocer su valor personal y la importancia de su rol en la sociedad. La peregrinación no se plantea únicamente como un esfuerzo físico de caminata, sino como un camino interior que invita a reflexionar sobre el propósito de vida y la solidaridad en el mundo actual.

    El itinerario completo de la jornada

    El cronograma oficial de la jornada del 6 de septiembre está estructurado para acompañar el ritmo de la caminata con momentos de descanso, fraternidad y celebración litúrgica:

    • A las 8: concentración y partida desde la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.
    • A las 13: parada técnica y almuerzo compartido en el Camping Municipal de San Martín.
    • A las 17: celebración de la Santa Misa de clausura en el Complejo Ceferino Namuncurá.

    El tramo de la mañana permitirá avanzar a ritmo constante hacia el departamento San Martín, teniendo previsto el arribo al Camping Municipal al mediodía para recargar energías. Por la tarde, el contingente encarará el tramo final hacia el Complejo Ceferino, donde la culminación será la Misa central presidida por las autoridades eclesiásticas de la arquidiócesis.

    Recomendaciones esenciales para los peregrinos

    Para garantizar que la experiencia se desarrolle de manera segura y confortable, la organización difundió las recomendaciones habituales para todos los asistentes. Se enfatiza la importancia de la preparación previa debido a la exigencia física del trayecto:

    • Calzado y vestimenta: asistir con ropa cómoda, liviana y calzado deportivo usado previamente para evitar ampollas o molestias durante el trayecto.
    • Mochila personal: llevar una mochila liviana con agua suficiente para mantenerse hidratado durante las horas de caminata.
    • Alimentos: incluir algo de comida para el almuerzo y para compartir durante las pausas del recorrido.
    • Protección solar: se sugiere contar con gorra, protector solar y abrigo liviano para las horas de la mañana y la tarde.

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