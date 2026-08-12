"Descubrí tu instrumento", la propuesta de la Escuela de Música que apunta a despertar jóvenes vocaciones gratis

“Descubrí tu instrumento” es el nombre de la iniciativa que se está llevando adelante en la Escuela de Música con un fin más que interesante. Con el propósito de que la comunidad sanjuanina en su conjunto pueda tomar conocimiento sobre la amplia variedad de instrumentos que se enseñan en la institución, se desarrolló el proyecto apuntado a niños, niñas y jóvenes.

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“Es un proyecto que surgió básicamente como oferta educativa, para el ingreso al nivel preuniversitario, que es la mejorar edad para que los estudiantes comiencen el estudio en la escuela de música en cuánto a lo que es adquirir destrezas con el instrumento” ; precisó en diálogo con DIARIO DE CUYO Ana Salas, subdirectora del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la UNSJ. La propuesta, completamente gratuita, se desarrollará durante tres meses, ya que propone la presencia de los interesados en distintas clases que tienen que ver con el instrumento y su ejecución.

La idea surgió tras la propuesta del titular de la Cátedra de Contrabajo, quien acercó la inquietud a las autoridades de la institución. La intención es que potenciales alumnos pudieran conocer los pormenores de un instrumento que no suele ser muy habitual, no tanto como lo puede ser la guitarra, el piano o la batería, por mencionar algunos ejemplos. A raíz de esta inquietud, desde la Escuela de Música ampliaron la apuesta y decidieron sumar a todas las cátedras a esta “oferta educativa”.

Más allá de ayudar a elegir un instrumento, desde la institución remarcan que la propuesta también busca que las familias conozcan qué implica estudiar música en la UNSJ, teniendo en cuenta que se trata de una formación con un perfil académico y profesional.

La propuesta no condiciona a los más pequeños a elegir una sola especialidad a la hora de acudir a las jornadas abiertas. Existe flexibilidad para que se pueda conocer más de un instrumento y comparar las experiencias antes de tomar una decisión en torno a si se desea o no estudiar en la Escuela de Música.

La intención, explicó Salas, es que tengan acceso a las diferentes opciones y puedan descubrir cuál despierta mayor interés. También podrán conocer de cerca la metodología de enseñanza.

“Es una actividad pasiva, de observación. En caso de ser activa y participativa, dependerá del profesor y del instrumento, además de otras aristas que hay que tener en cuenta", destacó la autoridad de la institución.

Cómo sumarse a “Descubrí tu instrumento”

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el viernes 14 de agosto y se realizan mediante un formulario online. Cabe destacar que se trata de una actividad es gratuita y los cupos son limitados. Está dirigida a niños y niñas desde los 7 años, adolescentes y jóvenes que estén interesados em comenzar con sus estudios musicales.

Un detalle a tener en cuenta es que los menores de 15 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable. La actividad se desarrollará del 18 de agosto al 30 de octubre, y los horarios serán de acuerdo a la cátedra elegida y la disponibilidad de los profesores, teniendo en cuenta que se encuentran en pleno cursado del ciclo lectivo actual.

Todas las clases presenciales de puertas abiertas se desarrollarán en el actual edificio de la Escuela de Música, ubicado en Felix Aguilar 387 Norte. Quienes deseen sumarse, pueden inscribirse en el siguiente link: shorturl.at/IIPs8

La propuesta representa, además, una oportunidad para que la comunidad sanjuanina conozca desde adentro una institución que durante años formó músicos y que ahora invita a las nuevas generaciones a recorrer sus aulas antes de dar el primer paso en su camino musical.