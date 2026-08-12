    • 12 de agosto de 2026 - 09:37

    La Policía de San Juan refuerza los controles: 69 aprehendidos por contravenciones y hechos de flagarancia

    La Policía de San Juan realizó este martes en la tarde noche operativos de control en diferentes puntos de la provincia.

    La Policía de San Juan refuerza los operativos de control en distintos sectores de la provincia.

    La Policía de San Juan refuerza los operativos de control en distintos sectores de la provincia.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Durante la tarde y noche de este martes, la Policía de San Juan llevó adelante distintos operativos de prevención y seguridad en el Gran San Juan y sectores del Este, con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir hechos delictivos y contravencionales y brindar mayor seguridad a los vecinos.

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    Como resultado del despliegue, se registraron 69 aprehendidos, de los cuales 67 fueron por contravenciones y 2 por hechos de flagrancia. Además, en el marco de los procedimientos, fueron radiadas de circulación 2 motocicletas. Para resaltar también la recuperación de una motocicleta que luego de la aprehensión de personas, fue restituida a su dueño.

    Gran despliegue de la Policía de San Juan

    Los operativos coordinados por la Dirección D3, incluyeron patrullajes, presencia de personal policial y controles preventivos en distintos sectores, con intervención de efectivos de División Comando Radioeléctrico Oeste, Infantería, Grupo Geras, Grupo GAM y personal policial de diferentes dependencias. El despliegue permitió mantener una presencia activa en zonas de circulación y puntos estratégicos durante la franja horaria de mayor movimiento

    Modalidad de los controles

    En paralelo, se realizaron controles vehiculares con participación de personal de la División Tránsito, donde se concretaron 33 entrevistas, 10 controles de alcoholemia con resultado negativo, 6 actas de infracción, 2 motos radiadas y una licencia de conducir retenida.

    Las acciones forman parte de los dispositivos preventivos que buscan sostener una Policía presente en el territorio, con controles que permitan anticiparse a situaciones de riesgo y contribuir al cuidado de la comunidad.

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