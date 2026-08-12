La Policía de San Juan refuerza los controles: 69 aprehendidos por contravenciones y hechos de flagarancia

La Policía de San Juan realizó este martes en la tarde noche operativos de control en diferentes puntos de la provincia.

La Policía de San Juan refuerza los operativos de control en distintos sectores de la provincia.

Durante la tarde y noche de este martes, la Policía de San Juan llevó adelante distintos operativos de prevención y seguridad en el Gran San Juan y sectores del Este, con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir hechos delictivos y contravencionales y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Como resultado del despliegue, se registraron 69 aprehendidos, de los cuales 67 fueron por contravenciones y 2 por hechos de flagrancia. Además, en el marco de los procedimientos, fueron radiadas de circulación 2 motocicletas. Para resaltar también la recuperación de una motocicleta que luego de la aprehensión de personas, fue restituida a su dueño.

Gran despliegue de la Policía de San Juan Los operativos coordinados por la Dirección D3, incluyeron patrullajes, presencia de personal policial y controles preventivos en distintos sectores, con intervención de efectivos de División Comando Radioeléctrico Oeste, Infantería, Grupo Geras, Grupo GAM y personal policial de diferentes dependencias. El despliegue permitió mantener una presencia activa en zonas de circulación y puntos estratégicos durante la franja horaria de mayor movimiento

Modalidad de los controles En paralelo, se realizaron controles vehiculares con participación de personal de la División Tránsito, donde se concretaron 33 entrevistas, 10 controles de alcoholemia con resultado negativo, 6 actas de infracción, 2 motos radiadas y una licencia de conducir retenida.