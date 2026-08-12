    • 12 de agosto de 2026 - 11:47

    La UNSJ desembarca en Albardón con una nueva edición de "La U en la Plaza"

    La UNSJ invita a la familia a participar de la feria que se realizará en el Parque Latinoamericano, departamento Albardón.

    La UNSJ llega a Albardón para dar a conocer parte de su oferta.

    La UNSJ llega a Albardón para dar a conocer parte de su oferta.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), mediante su Secretaría de Comunicación (SecCom) y en conjunto con el municipio de Albardón, llevará a cabo una nueva edición del encuentro comunitario “La U en la Plaza”. Será el viernes 14 de agosto, a partir de las 15, en el Parque Latinoamericano (situado en Avenida Domingo F. Sarmiento 3602 Oeste).

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    La iniciativa, de acceso libre y gratuito, invita a toda la familia a disfrutar de una tarde que integra cultura, música, actividades deportivas, recreación y difusión académica.

    Programación artística y espectáculos en vivo

    Las actividades en el escenario comenzarán a las 15 horas con muestras de danza y música a cargo de los talleres de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ, que presentarán propuestas de tango y folclore, sumadas a la actuación de la “Fábrica de Trovadores”. A su vez, el municipio local aportará el talento de la Escuela de Música, la Orquesta Municipal de Violín y el Ballet Municipal de Folklore para Adultos.

    Cronograma de actividades de la UNSJ

    • A las 15: apertura de actividades y presentaciones iniciales de danza y música.
    • A las 16,45: primera presentación del Coro Vocacional del Departamento de Música (FFHA - UNSJ).
    • A las 17: acto central con la presencia del rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, y el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca.
    • A las 17,30: segunda presentación del Coro Vocacional de la UNSJ.
    • A las 17,45: Inicio del show de bandas musicales para el cierre de la jornada.

    Más allá de los espectáculos en vivo, el predio contará con stands informativos donde los asistentes podrán consultar la oferta académica y los servicios que brinda la universidad. También se dispondrán áreas dedicadas al deporte, la salud y el bienestar, junto con un sector de juegos infantiles y una feria de artesanos locales.

    Opciones de transporte público y cómo llegar

    Para facilitar el traslado de los vecinos, la RedTulum cuenta con diversas líneas que conectan directamente con la zona del Parque Latinoamericano:

    • Por calle Sarmiento: Líneas 421, 440A y 440B.
    • Por calle Proyectada Sarmiento: Líneas 4, 420 y 423.

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