Doná un juguete a la Heladería Biscui y viví un día mágico: podrás ser Heladero por un Día

¿Te imaginás crear tu propio sabor de helado, conocer los secretos de una fábrica gigante y encima ayudar a otros chicos a tener un Día del Niño inolvidable? Esta semana podés hacer todo eso en un solo paso. La Heladería Biscui se unió a la Fundación Fundame en una misión solidaria muy especial: transformar juguetes en miles de sonrisas.
¿Cómo funciona la misión de Heladería Biscui?
Luciana Andreolli, de Bisui, dijo que es súper fácil participar de esta campaña: 'Si tenés entre 6 y 15 años, buscá en tu casa ese juguete que ya no usás pero que está en buen estado y llevalo a cualquiera de las sucursales de Biscui. Al entregarlo, ya estás participando automáticamente en el sorteo para ser Heladero por un día.
Habrá 3 chicos ganadores que van a vivir un día como verdaderos maestros heladeros:
- Visitarán y conocerán por dentro la nueva fábrica de Biscui.
- Aprenderán cómo se elaboran sus helados favoritos junto al equipo de producción.
- Fabricarán su propio helado preferido desde cero.
- ¡Se llevarán todo el helado que prepararon a su casa para disfrutarlo en familia!
¿Dónde y hasta cuándo podés llevar tu juguete?
Tenés tiempo hasta el lunes 17 para acercar tu donación a cualquiera de estos tres puntos:
- Casa Central: Patricias Sanjuaninas 1357 Sur.
- Biscui Estación: Estación Shell (Lateral de Circunvalación y Avenida Ignacio de la Roza).
- Biscui Hola Tulum: en el mall Hola Tulum.
El martes 18 todo el equipo de Biscui llevará los juguetes recolectados a Fundame para repartir alegría a los niños que más lo necesitan. ¡Buscá hoy mismo ese juguete, sumate a la campaña y preparate para convertirte en el próximo maestro heladero!