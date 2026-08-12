    • 12 de agosto de 2026 - 11:17

    Doná un juguete a la Heladería Biscui y viví un día mágico: podrás ser Heladero por un Día

    Los chicos que participen de la campaña solidaria de Heladería Biscui para Fundame podrán ser Heladero por un Día.

    Heladería Biscui lanzó una campaña indédita para que los chicos de Fundame tengan un lindo Día del Niño.

    Heladería Biscui lanzó una campaña indédita para que los chicos de Fundame tengan un lindo Día del Niño.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    ¿Te imaginás crear tu propio sabor de helado, conocer los secretos de una fábrica gigante y encima ayudar a otros chicos a tener un Día del Niño inolvidable? Esta semana podés hacer todo eso en un solo paso. La Heladería Biscui se unió a la Fundación Fundame en una misión solidaria muy especial: transformar juguetes en miles de sonrisas.

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    ¿Cómo funciona la misión de Heladería Biscui?

    Luciana Andreolli, de Bisui, dijo que es súper fácil participar de esta campaña: 'Si tenés entre 6 y 15 años, buscá en tu casa ese juguete que ya no usás pero que está en buen estado y llevalo a cualquiera de las sucursales de Biscui. Al entregarlo, ya estás participando automáticamente en el sorteo para ser Heladero por un día.

    Habrá 3 chicos ganadores que van a vivir un día como verdaderos maestros heladeros:

    • Visitarán y conocerán por dentro la nueva fábrica de Biscui.
    • Aprenderán cómo se elaboran sus helados favoritos junto al equipo de producción.
    • Fabricarán su propio helado preferido desde cero.
    • ¡Se llevarán todo el helado que prepararon a su casa para disfrutarlo en familia!

    ¿Dónde y hasta cuándo podés llevar tu juguete?

    Tenés tiempo hasta el lunes 17 para acercar tu donación a cualquiera de estos tres puntos:

    • Casa Central: Patricias Sanjuaninas 1357 Sur.
    • Biscui Estación: Estación Shell (Lateral de Circunvalación y Avenida Ignacio de la Roza).
    • Biscui Hola Tulum: en el mall Hola Tulum.

    El martes 18 todo el equipo de Biscui llevará los juguetes recolectados a Fundame para repartir alegría a los niños que más lo necesitan. ¡Buscá hoy mismo ese juguete, sumate a la campaña y preparate para convertirte en el próximo maestro heladero!

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