Capacitación intensiva con miras al boom minero: AOMPE San Juan lanza un nuevo curso para operar maquinaria pesada

Desde AOMPE San Juan (Asociación de Operarios de Maquinaria Pesada) se abrió la inscripción de una nueva capacitación destinada a quienes buscan formarse en el manejo de maquinaria pesada, en este caso retro pala , y acceder a una actividad con demanda laboral en crecimiento. El curso será breve e intensivo, combinando jornadas de formación práctica con un acompañamiento posterior pensado para sumar experiencia en equipos y tareas reales.

Según explicó a DIARIO DE CUYO Hernán Molina, presidente de AOMPE San Juan, la capacitación comenzará el lunes 24 de agosto y tendrá un cupo máximo de 10 aspirantes. El único requisito para participar será contar con carnet de conducir común y saber manejar. La capacitación durará siete días y es arancelada.

La primera jornada se desarrollará de 8 a 16 horas, en la sede de ATE ubicada en Rivadavia 524 Este, junto al Hospital Privado y frente a la Plaza Aberastain. Mientras que desde el martes y hasta el domingo las prácticas continuarán de 8 a 19 en el camping de ATE, ubicado en Ruta 40 y calle 7 (Maurín).

Como se viene hablando desde hace tiempo en San Juan, el boom minero es inminente, y varios sectores lo están sintiendo con una demanda que supera la oferta y los perfiles capacitados para cubrir los requerimientos de los grandes proyectos. En ese contexto es que AOMPE busca formar a los sanjuaninos.

"La idea es hacer convenio con las empresas chicas locales de acá abajo y hacerlos ingresar para que tomen más práctica en el equipo y sepan hacer el trabajo requerido por la empresa" , explicó Molina.

La capacitación apunta además a generar un camino progresivo hacia el sector minero. De acuerdo con Molina, una vez que los participantes acumulen entre 120 y 150 horas de experiencia en máquina, estarán en mejores condiciones para presentar sus currículums ante empresas mineras.

"Les vamos a hacer un seguimiento cuando ingresen a la empresa para que agarren más práctica en el equipo y sepan hacer los trabajos", señaló el titular de AOMPE.

Cómo ser parte de la nueva capacitación de AOMPE

Es importante destacar que se trata de una formación arancelada. El valor de la capacitación es de $700.000 y el pago puede realizarse con tarjeta en un solo pago o financiarse hasta el inicio del curso. Vale remarcar que parte del costo de la formación se destina al alquiler de maquinaria para que quienes se capacitan puedan realizar practicas reales.

El inicio del cursado es el 24 de agosto y quienes estén interesados en sumarse lo pueden hacer comunicándose a los siguientes números: 2645091753 (Alejandra Ibazeta); 2644478960 (Hernán Molina) y al 2645286531 (Alejandro Campuzano). O a través del perfil de Instagram @aompe26sj

Con esta propuesta, la asociación busca que la capacitación sea el primer paso de un recorrido que incluya práctica, inserción laboral y experiencia previa para quienes aspiren a trabajar posteriormente en el sector minero.