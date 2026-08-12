Nuevos oficios: el Mercado Artesanal de San Juan lanzó talleres de capacitación para agosto

Con el objetivo de fomentar la transmisión de saberes y potenciar la producción manual en la provincia, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero dio a conocer su nueva propuesta de capacitación para lo que resta de agosto. El espacio cultural ofrecerá dos talleres de oficios abiertos a todo público, ideados tanto para quienes buscan un nuevo hobby como para aquellos que desean sumar herramientas para emprender.

La Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes ya tiene fecha y un nuevo lugar de concentración

Las señales que pueden salvar a víctimas: capacitan a trabajadores de turismo y transporte contra la trata

Las iniciativas forman parte de la programación mensual impulsada por el área correspondiente, y apuntan a generar puntos de encuentro en torno a las técnicas artesanales y la identidad local.

Cursado: Cuatro encuentros programados para los sábados 15, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre, en el horario de 10:30 a 13.

Detalles: La propuesta incluye los materiales necesarios y está diseñada para que los participantes experimenten de forma práctica con distintas técnicas de estampado aplicadas sobre telas.

Inscripción: Se realiza de manera previa comunicándose directamente con la tallerista al teléfono 264 624 6420.

2. Taller de Manta Nórdica

A cargo de: Patricia Casivar.

Cursado: Se dictará en una única jornada el viernes 21 de agosto, de 10 a 12.

Detalles: Un espacio enfocado en aprender el paso a paso de esta técnica de tejido tendencia. A diferencia del taller textil, en esta opción los materiales corren por cuenta de los asistentes.

Inscripción: Los cupos son limitados y requieren contacto previo con la coordinadora al 264 547 7531.

Desde la dirección del espacio recordaron que estas actividades buscan fortalecer el vínculo de la comunidad con las expresiones culturales de San Juan, ofreciendo alternativas de formación accesibles y de rápida salida práctica.