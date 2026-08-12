    • 12 de agosto de 2026 - 16:44

    Nuevos oficios: el Mercado Artesanal de San Juan lanzó talleres de capacitación para agosto

    El espacio cultural provincial relanzó su agenda de capacitaciones con dos propuestas prácticas abiertas al público: un taller de impresión textil y otro de tejido de mantas nórdicas.

    75d6de37b23a939917510b2fe9a2374e_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de fomentar la transmisión de saberes y potenciar la producción manual en la provincia, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero dio a conocer su nueva propuesta de capacitación para lo que resta de agosto. El espacio cultural ofrecerá dos talleres de oficios abiertos a todo público, ideados tanto para quienes buscan un nuevo hobby como para aquellos que desean sumar herramientas para emprender.

    Leé además

    Comité Provincial Contra la Trata y Explotación de Personas.

    Las señales que pueden salvar a víctimas: capacitan a trabajadores de turismo y transporte contra la trata

    Por Gimena Contrera Díaz
    El próximo 6 de septiembre se realizará una nueva edición de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes.

    La Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes ya tiene fecha y un nuevo lugar de concentración

    Por Fabiana Juarez

    Las iniciativas forman parte de la programación mensual impulsada por el área correspondiente, y apuntan a generar puntos de encuentro en torno a las técnicas artesanales y la identidad local.

    Las propuestas de capacitación y cronograma

    1. Taller de Impresión Textil

    A cargo de: Elena Clavel.

    Cursado: Cuatro encuentros programados para los sábados 15, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre, en el horario de 10:30 a 13.

    Detalles: La propuesta incluye los materiales necesarios y está diseñada para que los participantes experimenten de forma práctica con distintas técnicas de estampado aplicadas sobre telas.

    Inscripción: Se realiza de manera previa comunicándose directamente con la tallerista al teléfono 264 624 6420.

    2. Taller de Manta Nórdica

    A cargo de: Patricia Casivar.

    Cursado: Se dictará en una única jornada el viernes 21 de agosto, de 10 a 12.

    Detalles: Un espacio enfocado en aprender el paso a paso de esta técnica de tejido tendencia. A diferencia del taller textil, en esta opción los materiales corren por cuenta de los asistentes.

    Inscripción: Los cupos son limitados y requieren contacto previo con la coordinadora al 264 547 7531.

    Desde la dirección del espacio recordaron que estas actividades buscan fortalecer el vínculo de la comunidad con las expresiones culturales de San Juan, ofreciendo alternativas de formación accesibles y de rápida salida práctica.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    capacitacion intensiva con miras al boom minero: aompe san juan lanza un nuevo curso para operar maquinaria pesada

    Capacitación intensiva con miras al boom minero: AOMPE San Juan lanza un nuevo curso para operar maquinaria pesada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El gerente General Pablo Dellazoppa mostrándole al vicegobernador Fabián Martín la edición de Diario de Cuyo del día de su nacimiento. Foto: Daniel Arias

    El vicegobernador Fabián Martín visitó la redacción de Diario de Cuyo y se interiorizó del histórico archivo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La UNSJ llega a Albardón para dar a conocer parte de su oferta.

    La UNSJ desembarca en Albardón con una nueva edición de "La U en la Plaza"

    Por Fabiana Juarez
    Heladería Biscui lanzó una campaña indédita para que los chicos de Fundame tengan un lindo Día del Niño.

    Doná un juguete a la Heladería Biscui y viví un día mágico: podrás ser Heladero por un Día

    Por Fabiana Juarez