    • 18 de agosto de 2026 - 19:42

    Un investigador de la UNSJ publicó un prestigioso artículo en la Revista Argentina de Musicología

    El profesor Lucas Lillo, docente del Departamento de Música de la FFHA, publicó una reseña crítica sobre la historia del saxofón en Latinoamérica, consolidando el prestigio de la investigación sanjuanina en el ámbito académico nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El campo de la investigación musical argentina cuenta con un nuevo aporte de relevancia internacional. El profesor Lucas Lillo, docente e investigador del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), logró publicar una reseña crítica en la prestigiosa Revista Argentina de Musicología.

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    Una mirada profunda sobre la historia del saxofón

    El trabajo de Lillo se centra en el libro “El saxofón en el Perú”, del autor Jonathan García Arias. Según el investigador sanjuanino, esta obra funciona como un "puntapié inicial" para comprender cómo este instrumento se integró a las culturas latinoamericanas a finales del siglo XIX, fusionando las modas musicales europeas con la identidad sonora regional.

    El artículo destaca hallazgos poco convencionales del libro, como la historia del maestro filipino José Sabas Libornio, quien, instalado en Perú, fue clave en la incorporación del saxofón en bandas militares y hasta en el arreglo del himno nacional peruano. Además, el investigador sanjuanino resalta el rigor metodológico del autor, quien logró cruzar archivos oficiales con registros privados y familiares para reconstruir con precisión histórica el arribo y la evolución del instrumento.

    Reconocimiento a la labor científica

    La publicación, que fue evaluada por pares para garantizar su rigor académico, representa un importante hito en la trayectoria de Lillo. El proceso contó con el respaldo de la doctora Fátima Graciela Musri, directora del Instituto de Estudios Musicales de la FFHA y editora de la publicación científica.

    "Para mí es una sorpresa, alegría y orgullo haber publicado. La verdad que no lo esperaba", expresó el docente, quien además de su labor en la UNSJ, tiene una destacada carrera como saxofonista y director de orquestas juveniles en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Este logro reafirma el posicionamiento de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de San Juan como un centro de referencia en la producción de conocimiento musical en Argentina.

    Fuente: FFHA

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