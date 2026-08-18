Un investigador de la UNSJ publicó un prestigioso artículo en la Revista Argentina de Musicología

El profesor Lucas Lillo, docente del Departamento de Música de la FFHA, publicó una reseña crítica sobre la historia del saxofón en Latinoamérica, consolidando el prestigio de la investigación sanjuanina en el ámbito académico nacional.

El campo de la investigación musical argentina cuenta con un nuevo aporte de relevancia internacional. El profesor Lucas Lillo, docente e investigador del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), logró publicar una reseña crítica en la prestigiosa Revista Argentina de Musicología.

Una mirada profunda sobre la historia del saxofón El trabajo de Lillo se centra en el libro “El saxofón en el Perú”, del autor Jonathan García Arias. Según el investigador sanjuanino, esta obra funciona como un "puntapié inicial" para comprender cómo este instrumento se integró a las culturas latinoamericanas a finales del siglo XIX, fusionando las modas musicales europeas con la identidad sonora regional.

El artículo destaca hallazgos poco convencionales del libro, como la historia del maestro filipino José Sabas Libornio, quien, instalado en Perú, fue clave en la incorporación del saxofón en bandas militares y hasta en el arreglo del himno nacional peruano. Además, el investigador sanjuanino resalta el rigor metodológico del autor, quien logró cruzar archivos oficiales con registros privados y familiares para reconstruir con precisión histórica el arribo y la evolución del instrumento.

Reconocimiento a la labor científica La publicación, que fue evaluada por pares para garantizar su rigor académico, representa un importante hito en la trayectoria de Lillo. El proceso contó con el respaldo de la doctora Fátima Graciela Musri, directora del Instituto de Estudios Musicales de la FFHA y editora de la publicación científica.