    • 18 de agosto de 2026 - 19:45

    Radiografía turística: cómo se posicionó San Juan en el fin de semana largo y el balance del sector

    El fin de semana largo del 15 al 17 de agosto dejó un movimiento turístico heterogéneo en todo el país. Mientras algunos destinos alcanzaron niveles cercanos a la ocupación plena, otros registraron una demanda más moderada.

    RETEAOEDRFFMVC7JD44SSD5G3M
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fin de semana largo del 15 al 17 de agosto dejó un balance heterogéneo en materia turística a lo largo del país según la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI). Si bien se registró un importante movimiento de viajeros centrado en las escapadas de proximidad (con traslados a menos de 500 kilómetros), las entidades del sector advirtieron que predominaron las estadías más cortas y un consumo selectivo debido a la contracción del gasto real.

    Leé además

    lluvias en san juan: el smn adelanto como estara el clima en los proximos meses

    Lluvias en San Juan: el SMN adelantó cómo estará el clima en los próximos meses
    En septiebre, Rawson lanza el programa Rawson Nexo Minero con capacitaciones, conexiones y formación en labores mineras.

    Rawson lanza Nexo Minero: un programa para articular el talento local con el desarrollo minero en San Juan

    Los destinos más elegidos y picos de ocupación

    De acuerdo con los datos difundidos por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y las entidades del sector, aquellos puntos que ofrecieron propuestas vinculadas a fiestas populares, naturaleza o centros de nieve lideraron las preferencias:

    Bariloche y la región cordillerana: El casco urbano de San Carlos de Bariloche rozó el 100% de ocupación, traccionado por las nevadas y la tradicional Fiesta de la Nieve.

    Santiago del Estero: El aglomerado Capital-La Banda alcanzó la ocupación plena (100%) en el marco de la convocante festividad de la Abuela Carabajal, mientras que Termas de Río Hondo mantuvo una demanda muy elevada por encima del 85%.

    Tucumán: Destinos como El Cadillal brillaron con un 90% de ocupación, seguidos de cerca por San Javier (81%) y Yerba Buena (79%).

    Buenos Aires (Sierras): Tandil se consolidó como uno de los grandes favoritos de la provincia al registrar picos del 90% en su capacidad hotelera.

    Mendoza: La provincia cuyana promedió un respetable 70% de ocupación general, destacándose Malargüe (89%) y Uspallata (86%).

    Los puntos con menor demanda y cifras moderadas

    En la vereda opuesta, regiones con perfiles urbanos tradicionales o la Costa Atlántica bonaerense mostraron resultados más discretos, reflejando el impacto de un turismo de bolsillo más acotado:

    Costa Atlántica: Centros como Mar del Plata y Pinamar operaron con niveles moderados que rondaron entre el 45% y el 47% de ocupación.

    La Rioja: El promedio provincial se ubicó en torno al 50%, con registros específicos de 45% en la capital provincial, Chilecito y Arauco.

    Cuyo (San Juan): La provincia cuyana presentó un movimiento calificado como moderado, con Calingasta rondando el 60% de ocupación, mientras que departamentos como Iglesia y Valle Fértil se ubicaron cerca del 50%.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san juan sumo 36 motos y tecnologia para reforzar la prevencion policial en las calles

    San Juan sumó 36 motos y tecnología para reforzar la prevención policial en las calles

    Copas de cata normalizadas, de vidrio azul para neutralizar el color del aceite durante la evaluación sensorial, sobre la mesa de trabajo de ArgOliva 2026.

    ArgOliva 2026 ya tiene su cronograma: mesa nacional, seminario internacional, jornada en el INTA y expo abierta al público

    seguridad en areas protegidas: san juan entrego kits especiales para el manejo seguro de serpientes

    Seguridad en Áreas Protegidas: San Juan entregó kits especiales para el manejo seguro de serpientes

    Más de 40 institutos muestran qué estudiar en San Juan.

    La Semana de la Educación Superior abrió con más de 40 institutos en el Aldo Cantoni