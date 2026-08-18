Radiografía turística: cómo se posicionó San Juan en el fin de semana largo y el balance del sector

El fin de semana largo del 15 al 17 de agosto dejó un balance heterogéneo en materia turística a lo largo del país según la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI). Si bien se registró un importante movimiento de viajeros centrado en las escapadas de proximidad (con traslados a menos de 500 kilómetros), las entidades del sector advirtieron que predominaron las estadías más cortas y un consumo selectivo debido a la contracción del gasto real.

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De acuerdo con los datos difundidos por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y las entidades del sector, aquellos puntos que ofrecieron propuestas vinculadas a fiestas populares, naturaleza o centros de nieve lideraron las preferencias:

Bariloche y la región cordillerana: El casco urbano de San Carlos de Bariloche rozó el 100% de ocupación, traccionado por las nevadas y la tradicional Fiesta de la Nieve.

Santiago del Estero: El aglomerado Capital-La Banda alcanzó la ocupación plena (100%) en el marco de la convocante festividad de la Abuela Carabajal, mientras que Termas de Río Hondo mantuvo una demanda muy elevada por encima del 85%.

Tucumán: Destinos como El Cadillal brillaron con un 90% de ocupación, seguidos de cerca por San Javier (81%) y Yerba Buena (79%).

Buenos Aires (Sierras): Tandil se consolidó como uno de los grandes favoritos de la provincia al registrar picos del 90% en su capacidad hotelera.

Mendoza: La provincia cuyana promedió un respetable 70% de ocupación general, destacándose Malargüe (89%) y Uspallata (86%).

Los puntos con menor demanda y cifras moderadas

En la vereda opuesta, regiones con perfiles urbanos tradicionales o la Costa Atlántica bonaerense mostraron resultados más discretos, reflejando el impacto de un turismo de bolsillo más acotado:

Costa Atlántica: Centros como Mar del Plata y Pinamar operaron con niveles moderados que rondaron entre el 45% y el 47% de ocupación.

La Rioja: El promedio provincial se ubicó en torno al 50%, con registros específicos de 45% en la capital provincial, Chilecito y Arauco.

Cuyo (San Juan): La provincia cuyana presentó un movimiento calificado como moderado, con Calingasta rondando el 60% de ocupación, mientras que departamentos como Iglesia y Valle Fértil se ubicaron cerca del 50%.