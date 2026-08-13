    • 13 de agosto de 2026 - 18:22

    Oficios en el Servicio Penitenciario: qué cursos se dictarán para potenciar la reinserción

    El Servicio Penitenciario Provincial sumó cursos de electricidad y de reparación e instalación de aires acondicionados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el propósito de fortalecer la reinserción social y laboral, el programa provincial Aprender, Trabajar y Producir (ATP) extendió su alcance e ingresó al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). De este modo, los internos que se encuentran en la etapa final de sus condenas pueden formarse en oficios con alta demanda en el mercado de trabajo.

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    Desde septiembre, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) sumará cursos de electricidad y reparación e instalación de equipos de aire acondicionado.

    La propuesta formativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, incluye capacitaciones específicas en electricidad y en reparación e instalación de equipos de aire acondicionado.

    Detalles de la formación en el Penal

    Duración: Los trayectos educativos se extienden a lo largo de cuatro meses.

    Enfoque práctico: Los cursos están diseñados para que los participantes adquieran conocimientos técnicos aplicables de forma directa.

    Salida laboral: El objetivo principal es que, una vez cumplida la condena y recuperada la libertad, las personas cuenten con herramientas idóneas tanto para insertarse en empresas como para desarrollar trabajos independientes o iniciar un emprendimiento propio.

    Una política orientada a la inserción

    La llegada del programa ATP al Penal de Chimbas responde a una articulación coordinada entre el Servicio Penitenciario y el área de Industria y Comercio, en el marco de los lineamientos trazados por la gestión provincial para potenciar la capacitación en sectores estratégicos.

    Desde el área educativa destacaron que el tiempo de cumplimiento de la pena debe transformarse en una instancia útil de preparación para el mundo exterior, reduciendo las barreras económicas y laborales con las que suelen encontrarse quienes finalizan sus procesos judiciales.

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