Oficios en el Servicio Penitenciario: qué cursos se dictarán para potenciar la reinserción

Con el propósito de fortalecer la reinserción social y laboral, el programa provincial Aprender, Trabajar y Producir (ATP) extendió su alcance e ingresó al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). De este modo, los internos que se encuentran en la etapa final de sus condenas pueden formarse en oficios con alta demanda en el mercado de trabajo.

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Desde septiembre, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) sumará cursos de electricidad y reparación e instalación de equipos de aire acondicionado.

La propuesta formativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, incluye capacitaciones específicas en electricidad y en reparación e instalación de equipos de aire acondicionado.

Enfoque práctico: Los cursos están diseñados para que los participantes adquieran conocimientos técnicos aplicables de forma directa.

Salida laboral: El objetivo principal es que, una vez cumplida la condena y recuperada la libertad, las personas cuenten con herramientas idóneas tanto para insertarse en empresas como para desarrollar trabajos independientes o iniciar un emprendimiento propio.

Una política orientada a la inserción

La llegada del programa ATP al Penal de Chimbas responde a una articulación coordinada entre el Servicio Penitenciario y el área de Industria y Comercio, en el marco de los lineamientos trazados por la gestión provincial para potenciar la capacitación en sectores estratégicos.

Desde el área educativa destacaron que el tiempo de cumplimiento de la pena debe transformarse en una instancia útil de preparación para el mundo exterior, reduciendo las barreras económicas y laborales con las que suelen encontrarse quienes finalizan sus procesos judiciales.