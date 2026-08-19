    • 19 de agosto de 2026 - 06:48

    Son jachalleras, madre e hija y clasificaron al Continental de Artes Escénicas en México

    Cristina Illanes e Indiana Carletti, madre e hija oriudas de Jáchal, brillaron en las instancias nacionales y obtuvieron su boleto para el Campeonato Continental de Artes Escénicas en Acapulco, llevando el arte sanjuanino a la escena internacional.

    Foto: Gentileza

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El talento y la disciplina de San Juan vuelven a trascender las fronteras provinciales. Cristina Illanes y su hija Indiana Carletti, oriundas del departamento Jáchal, consiguieron una histórica clasificación para representar al país en el Segundo Campeonato Continental de Artes Escénicas Deportivas (Performer Cup México 2026), que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en la ciudad de Acapulco.

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    El logro internacional llegó tras superar exigentes instancias previas avaladas por la Federación Internacional de Artes Escénicas Deportivas (F.I.P.A.S.S.). El recorrido comenzó en abril con la fase regional y continuó en julio en la Ciudad de Buenos Aires, donde se disputó el Campeonato Nacional.

    El talento de la nueva generación: Indiana, de 16 años, se forma desde hace tres años en Comedia Musical en la Academia Stars Artística Integrada. En el certamen nacional se lució como performer completa —combinando canto, baile y actuación— tanto en formato de dúo como integrando una compañía numerosa, lo que le valió el pasaje al torneo en tierras aztecas.

    Acompañamiento familiar en el escenario: La gran sorpresa del proceso clasificatorio la dio su madre, Cristina Illanes, quien también demostró su destreza vocal y se ganó un lugar en la competencia internacional dentro de la categoría Canto Solista - Adultos.

    De este modo, ambas compartirán no solo el lazo familiar, sino también la experiencia única de pisar un escenario internacional representando con orgullo los colores celeste y blanco y la cultura de su tierra natal.

    "Llevamos a Jáchal en el alma y en el escenario. Queremos que el nombre de nuestra tierra llegue lejos, que se escuche y que se sienta", expresaron emocionadas de cara a los meses de preparación previa al viaje rumbo a México.

    Fuente: Actualidad Jachallera

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