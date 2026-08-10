    • 10 de agosto de 2026 - 22:58

    Una madre y un padrastro admitieron abusar de la niña que debían proteger y fueron condenados, pero sin cárcel

    La pareja fue acusada de abuso sexual agravado contra una niña. Según la investigación de la UFI ANIVI, el padrastro cometía los abusos y la madre se retiraba del domicilio para dejarlos solos. Ambos reconocieron su responsabilidad y recibieron tres años de prisión en suspenso.

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    Tribunales. 

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    Este lunes, una audiencia de revisión de medida cautelar terminó con un giro en la causa que tiene como víctimas a una menor de edad y como acusados a su madre y padrastro. La pareja, identificada con las iniciales G.T.L. y C.B.M., admitió su responsabilidad en los hechos y fue condenada mediante un juicio abreviado.

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    La investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Insegna y el ayudante fiscal Nahuel Ibazeta, de la UFI ANIVI, quienes sostuvieron que el hombre habría cometido los abusos sexuales agravados contra la niña, mientras que la madre habría permitido las situaciones y se retiraba del domicilio para que ambos quedaran solos.

    Frente a la acusación y a los elementos reunidos durante la investigación, los dos imputados decidieron reconocer su responsabilidad. De esta manera, la causa se resolvió mediante un juicio abreviado, un procedimiento en el que los acusados aceptan los hechos y la pena acordada con la Fiscalía, sin llegar a un juicio oral tradicional.

    La condena fue de tres años de prisión de ejecución condicional para ambos por el delito abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda, lo que significa que no deberán cumplir la pena dentro de una cárcel mientras respeten las condiciones impuestas por la Justicia.

    Al no tener antecedentes penales y al ser un delito en el que no hubo acceso carnal, los implicados obtuvieron el beneficio de la libertad condicional.

    Por ese motivo, ambos recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a reglas de conducta. Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima y la obligación de no cometer un nuevo delito.

    El incumplimiento de esas condiciones podría provocar que la situación judicial de la pareja se agrave y que la pena deje de ser de ejecución condicional.

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