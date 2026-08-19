Plan de urbanización: el municipio de 25 de Mayo inauguró 160 nuevas luminarias en la localidad de El Encón

El municipio de 25 de Mayo continua con las obras de mejoras en las diferentes localidades para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En el marco de un plan integral de mejoramiento urbano y optimización de los servicios públicos, la localidad de El Encón vivió una jornada histórica en la noche de ayer con la puesta en funcionamiento de 160 nuevas luminarias. El actode inauguración estuvo encabezado por el intendente municipal, Rodolfo Jalife, quien estuvo acompañado por referentes zonales y vecinos del lugar.

El tendido del nuevo sistema de alumbrado se desplegó de manera estratégica en diversos sectores de la comunidad. Las labores abarcaron tanto la traza de la ruta principal como diversas arterias internas y espacios comunitarios del barrio, dando respuesta a una demanda histórica de los pobladores y garantizando una cobertura lumínica eficiente en zonas de alta circulación vehicular y peatonal.

Más seguridad vial y ciudadana en 25 de Mayo Esta obra de infraestructura no sólo transforma la fisonomía nocturna del paisaje urbano, sino que incide de manera directa en la seguridad ciudadana y la prevención de siniestros viales. La iluminación de calidad permite que las familias transiten con mayor tranquilidad a toda hora, fortaleciendo la integración social y reactivando la vida de barrio durante las horas de la noche.