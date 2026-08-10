Caso del fotógrafo Alberto Quiroga: la familia recibió la moto y el padre volvió a cuestionar la versión de la Justicia

A cuatro meses de la desaparición y posterior muerte de Alberto Quiroga , su familia volvió a poner en duda la versión sostenida por la Justicia sobre lo ocurrido con el fotógrafo de 25 de Mayo.

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Esta vez fue su padre, conocido como “Negrito” Quiroga , quien utilizó sus redes sociales para expresar su disconformidad luego de recibir la moto que pertenecía a su hijo.

“Fin de la espera, cuatro meses esperando que vuelva Albertito, ayer la Justicia nos entregó la moto, la moto volvió a casa pero Albertito ya nunca más volverá” , escribió el hombre en Facebook.

En el mismo mensaje, el padre cuestionó uno de los puntos centrales de la investigación: la hipótesis de que Alberto murió como consecuencia de una caída mientras circulaba en su motocicleta.

“Hay una moto impecable, nunca tuvo un accidente, aunque la Justicia dijo que Albertito murió por una caída de la moto, porque la moto no tiene daños?” (sic), planteó.

Junto al texto, “Negrito” Quiroga publicó una fotografía del rodado que utilizaba su hijo. En la imagen se observa una moto tipo 110 de color azul, aparentemente en buen estado y sin daños evidentes en su carrocería.

La publicación volvió a instalar las dudas que la familia de Alberto había expresado anteriormente sobre las circunstancias de su muerte. En mayo, su padre ya había cuestionado públicamente la versión oficial y había planteado interrogantes relacionados con el lugar donde fue encontrado el cuerpo y sus pertenencias.

Alberto Quiroga, de 34 años, desapareció a fines de marzo luego de haber trabajado como fotógrafo en un evento en 25 de Mayo. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 5 de abril en una zona rural del departamento, junto a su motocicleta.

La investigación judicial concluyó posteriormente que la muerte se produjo por un accidente y descartó la intervención de terceros. Según la hipótesis oficial, Quiroga habría sufrido una caída y la moto habría terminado sobre su cuerpo, provocándole las lesiones que causaron su muerte.

Ahora, con la moto nuevamente en manos de la familia, el padre volvió a expresar sus dudas y puso el foco precisamente en el estado del vehículo.

“Esta es la moto de Albertito”, escribió en una segunda publicación, acompañada por una fotografía del rodado.

A cuatro meses de aquella desaparición, la familia continúa cuestionando las circunstancias en las que murió el fotógrafo y reclama respuestas sobre lo ocurrido.