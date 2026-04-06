Caso fotógrafo Alberto Quiroga: la autopsia confirmó que murió por una caída

El misterio en torno a la desaparición y posterior hallazgo del fotógrafo Alberto Quiroga , de 34 años, comenzó a esclarecerse tras la difusión de los resultados de la autopsia . El informe oficial y la palabra de los fiscales intervinientes confirmaron que la causa del deceso fue accidental, producto de una caída .

Caso Alberto Quiroga: la principal hipótesis de la muerte del fotógrafo apunta a un accidente

"Lo mataron", la confesión que derivó en detenciones en la causa del fotógrafo de 25 de Mayo

Según el informe del Complejo Científico y Forense del Poder Judicial , Quiroga falleció a causa de un traumatismo de tórax cerrado que derivó en un hemotórax bilateral . Esta condición se caracteriza por la presencia de sangre en las cavidades pulmonares , lo que provocó que sus pulmones colapsaran y se contundieran, impidiendo una respiración normal .

Los resultados de la autopsia sobre el cuerpo del fotógrafo

La mecánica ventilatoria se vio sustancialmente afectada, generando una insuficiencia respiratoria que terminó con la vida del joven . Los peritos médicos concluyeron que estas lesiones son compatibles con un traumatismo producto de una caíd a. Respecto al tiempo que llevaba fallecido, el intervalo post-mortem coincidiría con la fecha de su desaparición , aunque este dato será corroborado próximamente mediante estudios de entomología forense.

Tras conocerse los resultados médicos, los fiscales Iván Grassi y Adolfo Díaz brindaron una conferencia de prensa en Tribunales para dar detalles sobre el avance de la causa . El fiscal Grassi fue tajante al señalar que, con el informe en mano, se descarta que haya sido una muerte violenta.

Conferencia de los fiscales Grassi y Díaz en Tribunales

"La certeza científica es que nos informan que la muerte es traumatismo compatible con caída y que el cuerpo no presenta otro tipo de lesiones que hagan sospechar o potenciar una muerte violenta", afirmó Grassi. Además, aclaró que desde que su unidad tomó intervención tras el hallazgo del cadáver, no hay personas detenidas vinculadas al caso. "La certeza científica es que nos informan que la muerte es traumatismo compatible con caída y que el cuerpo no presenta otro tipo de lesiones que hagan sospechar o potenciar una muerte violenta", afirmó Grassi. Además, aclaró que desde que su unidad tomó intervención tras el hallazgo del cadáver, no hay personas detenidas vinculadas al caso.

Por su parte, se detalló que en el lugar del hallazgo se encontraron huellas de la motocicleta que conducía Quiroga. Según el análisis preliminar del terreno, aparentemente el fotógrafo circulaba por una zona de subida, bajó por un terraplén y, al intentar regresar sobre sus propios rastros haciendo un giro, habría ocurrido el accidente.

ivan grassi El fiscal Adolfo Díaz y el fiscal coordinador Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, tomaron la posta en la investigación tras el hallazgo del cadáver del fotógrafo.

Próximos pasos en la investigación

A pesar de la claridad que arroja la autopsia sobre la causa de muerte, la fiscalía continuará con diversas medidas para reconstruir las últimas horas de Quiroga:

Estudios complementarios: Se realizarán pericias entomológicas (estudio de larvas) para precisar la fecha de muerte y análisis toxicológicos, cuyos resultados suelen demorar entre 15 y 20 días.

Análisis del celular: Si bien el dispositivo fue hallado, aún no ha sido abierto para su peritaje tecnológico.

Cámaras de seguridad: Se está rastreando una posible cámara en la zona para determinar si Quiroga ingresó al lugar solo o acompañado.

Finalmente, el fiscal Grassi hizo un llamado a la prudencia, solicitando evitar hipótesis infundadas que puedan generar más dolor a la familia de la víctima. "Hoy la prioridad era la autopsia para descartar las distintas hipótesis que se habían tejido", concluyó.