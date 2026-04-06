Caso Alberto Quiroga: la principal hipótesis de la muerte del fotógrafo apunta a un accidente

Tras siete días de búsqueda en 25 de Mayo, los investigadores consideran que una caída accidental es la teoría más fuerte sobre el deceso de Alberto Quiroga.

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A siete días de su desaparición, el hallazgo del cuerpo de Oscar Alberto Quiroga (34) en un descampado de 25 de Mayo comenzó a esclarecer el panorama de la investigación, inclinando la balanza hacia una muerte accidental.

La teoría con mayor peso para los investigadores sugiere que el fotógrafo pudo haber sufrido una caída fatal, provocada ya sea por una descompensación (muerte natural) o por la propia violencia del impacto al circular en su motocicleta.

Alberto Quiroga: las hipótesis sobre su muerte Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar del hallazgo, en un terreno fiscal a unos 1.300 metros de la intersección de Calle 6 y Costa Canal, Quiroga fue encontrado debajo de su moto y con el casco aún colocado. Si bien la causa fue caratulada preventivamente como "muerte de etiología dudosa", las hipótesis de un crimen o un suicidio se sitúan actualmente como las últimas opciones en la línea de investigación, aunque las autoridades han aclarado que todavía no han sido descartadas por completo.

image Alberto Quiroga. El avance definitivo de la causa dependerá estrictamente del trabajo del médico forense (autopsia) y de los resultados que arrojen los análisis en el Laboratorio Forense. Es importante destacar que el estudio exhaustivo de la escena del hecho se vio seriamente dificultado debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, el cual presentaba una data de muerte aproximada de siete días. Esta condición impidió realizar un examen de visus detallado en el sitio, trasladando toda la responsabilidad de la determinación de la causa de muerte a la autopsia.

El último día y una semana de angustia El cierre de la búsqueda se produjo este domingo 5 de abril, tras un operativo de rastrillaje masivo que comenzó a primeras horas de la mañana en las zonas de Santa Rosa y La Chimbera. En este último despliegue participaron más de 100 efectivos policiales, incluyendo unidades especiales como GERAS, canes y seis drones que sobrevolaron la zona. El hallazgo fue realizado finalmente por baqueanos de la zona a las 16:30 horas.