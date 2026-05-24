Conmoción en Albardón: encontraron muerto en su casa a un reconocido comerciante

Un hombre de 89 años, reconocido comerciante de Albardón, fue encontrado muerto en su domicilio. La Justicia investiga las causas.

Un fuerte impacto sacude por estas horas a Albardón tras el hallazgo sin vida de un hombre de 89 años en el interior de su vivienda ubicada en la zona de Villa San Martín. El caso es investigado por la Justicia, que intenta determinar en qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

La muerte que sacude a Albardón El episodio se conoció cerca del mediodía de este domingo, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre una situación inusual en una propiedad situada sobre calle Arenales, a pocos metros de la intersección con Laprida. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al anciano sin signos vitales dentro de la casa.

La víctima vivía sola y era ampliamente conocida en la comunidad albardonera debido a su extensa trayectoria comercial, motivo por el cual la noticia generó una profunda conmoción entre vecinos, familiares y comerciantes de la zona.

Tras el hallazgo, se desplegó un importante operativo en el domicilio. Personal de la Comisaría 18ª y peritos de Criminalística trabajaron durante varias horas preservando la escena y realizando las primeras tareas investigativas.

Por el momento, las autoridades mantienen total hermetismo respecto al caso y todavía no difundieron oficialmente la identidad del fallecido ni detalles concretos sobre las posibles causas de muerte.