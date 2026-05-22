El Desafío Ruta 40 ya se palpita: confirmaron las zonas donde los sanjuaninos podrán ver el prólogo en Albardón

El Desafío Ruta 40 ya comenzó a palpitarse en San Juan y la organización confirmó cuáles serán las zonas habilitadas para que el público pueda disfrutar del Prólogo que se disputará este domingo 24 de mayo en Albardón. San Juan volverá a ocupar un lugar central en el rally raid mundial, competencia válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que se desarrollará del 24 al 29 de mayo.

Llega el Desafío Ruta 40 en San Juan y esta será la hoja de ruta para todos

Se trata de dos espacios especialmente delimitados para espectadores, d onde los fanáticos podrán seguir de cerca el paso de motos, quads, autos y UTV, respetando las medidas de seguridad y las indicaciones del personal policial y de la organización.

El Prólogo tendrá una extensión de nueve kilómetros y se desarrollará sobre un circuito diseñado en Albardón, con sectores rápidos, caminos angostos y tramos técnicos que servirán como anticipo de lo que será la exigente competencia.

Desde la organización explicaron que el recorrido incluirá sectores sobre cauces de río seco, curvas cerradas y cambios constantes de terreno, en una prueba que pondrá a prueba a los pilotos desde el inicio.

La organización informó además que las zonas de espectadores de las próximas etapas serán anunciadas 72 horas antes de cada jornada, con el objetivo de preservar el espíritu del rally raid, donde los pilotos no conocen previamente el recorrido.

Dónde estarán las zonas de espectadores

Zona de Espectadores 1 – RP 79

El primer sector estará ubicado sobre Ruta Provincial 79 y el horario estimado del paso del primer competidor será a las 12 del mediodía.

Para llegar, quienes viajen desde la ciudad de San Juan deberán tomar Ruta Provincial 60, pasando Ullum, y luego ingresar hacia Lomas de las Tapias para recorrer aproximadamente 5,3 kilómetros hasta el sector habilitado.

Zona de Espectadores 2 – RN 40

La segunda zona estará emplazada sobre Ruta Nacional 40, después de Albardón y antes del autódromo El Villicum.

Desde allí se deberá ingresar por un camino interno y avanzar unos 2,7 kilómetros hasta llegar al punto autorizado para el público. El paso del primer vehículo también está previsto para las 12 horas.

Cronograma de actividad y lo que está prohibido

Entre las 12 y las 14 competirán las categorías FIM, que incluyen motos y quads, además de la categoría Open. Más tarde, de 14 a 16 horas, será el turno de los vehículos FIA, con autos, Challenger y UTV realizando el shakedown sobre el mismo trazado.

Además desde el Desafío Ruta 40 pidieron respetar las normas de seguridad para evitar incidentes durante la competencia: Permanecer únicamente en áreas seguras; no cruzar nunca el circuito de carrera; mantener a los niños bajo supervisión; no asistir con mascotas; ubicarse en sectores visibles; está prohibido el uso de drones; evitar exponerse a riesgos por fotografías o videos.

Acceso al vivac en el Villicum

Durante su permanencia en la provincia, el vivac estará instalado en los boxes del Circuito San Juan Villicum, donde el público podrá ingresar de manera libre y gratuita para observar de cerca el trabajo de los equipos y las máquinas que formarán parte de la competencia, incluyendo motos, quads, autos y UTV.

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo a las 18 con la tradicional rampa simbólica de largada en el Centro Cultural Conte Grand, donde todos los pilotos desfilarán frente al público. Los horarios para asistir al vivac son los siguientes:

Domingo 24 de mayo: de 11 a 20:30

Lunes 25 de mayo: de 11 a 20:30

Jueves 28 de mayo: de 11 a 20:30

Viernes 29 de mayo: de 11 a 20:30

Dos sanjuaninos presentes y varios de los mejores pilotos del rally raid mundial

Entre los 151 pilotos y navegantes inscriptos para esta edición, la provincia tendrá representación propia con Alberto “Puchi” Ontiveros y Lisandro Sisterna, dos nombres vinculados al deporte motor sanjuanino y con participaciones en el Dakar. Uno de los grandes atractivos para San Juan en esta edición del Desafío Ruta 40 será el regreso de Alberto “Puchi” Ontiveros a la competencia internacional de rally raid. El experimentado piloto sanjuanino volverá a correr en motos dentro de la categoría Master, donde participará con una Honda CRF Rally del equipo HT Rally Raid y llevará el número 44.

En tanto que Lisandro Sisterna volverá a ser parte del Campeonato Mundial de Rally Raid como navegante de Kevin Benavides en una nueva edición del Desafío Ruta 40. La dupla competirá en la categoría Ultimate, la más importante de la especialidad, a bordo de una Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing, identificada con el número 247.

La participación tendrá un condimento especial, ya que significará el debut de Benavides en la máxima categoría del rally raid, luego de su trayectoria y éxitos en motos y otras divisionales. Para Sisterna, en tanto, será una nueva oportunidad de representar a San Juan en una competencia internacional de primer nivel.