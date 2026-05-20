Llega el Desafío Ruta 40 en San Juan y esta será la hoja de ruta para todos

Durante varias ediciones del Desafío Ruta 40 , San Juan ha sido escenario en diferentes etapas. La edición 2026 será la 13ª en el historial de la carrera y novena que visite la provincia; en esta ocasión será del 24 al 29 de mayo, con dos jornadas compartidas con Mendoza.

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Esta edición 2026 será muy importante por el nivel de pilotos que llegan a San Juan, con los más importantes del mundo que habitualmente son protagonistas del Dakar.

Con el Circuito San Juan Villicum como centro de operaciones los días 24, 25, 28 y 29 de mayo, se espera vivir cuatro jornadas de gran nivel competitivo, recordando que en el medio, la carrera irá hasta San Rafael, Mendoza. El acceso en el vivac albardonero será con acceso libre y gratuito de 11 a 20:30 hs.

En el aspecto deportivo, habrá un prólogo que se realizará el domingo 24 de mayo, desde las 12 en Albardón, a pocos metros de la Ruta 40 y cerca de Campo Afuera con 9 kilómetros cronometrados. Será sólo para categorías FIM (Motos y quads) y para los competidores de la la divisional Open.

Los vehículos FIA (Autos, Challenger y UTV) sólo tendrán un shakedown en ese sector, habiéndose programado la largada simbólica en el Centro Cultural Conte Grand a partir de las 19 de ese domingo.

LA CARRERA

El lunes 25 de mayo , la primera etapa tendrá forma de bucle, con comienzo y final en el Villicum. La organización diagramó un recorrido hacia el norte con ríos secos, desiertos, pampa de grava y vegetación, pasando entre otros lugares, por Mogna. La primera moto saldrá del campamento a las 6:45 y largará a 8:15 desde un punto aún desconocido, pero en la zona norte, probablemente cerca de la Ruta 40.

Cabe aclarar que el recorrido de cada etapa está totalmente confirmado, sólo que que al ser una carrera de rally raid, con navegación, los organizadores no pueden dar a conocer el recorrido exacto.

El martes 26 , la segunda etapa unirá San Juan con Mendoza, donde los pilotos encontrarán dunas, salares, y un 80% de arena. La primera moto saldrá desde el Villicum a las 6:30, comenzando el tramo de velocidad a las 8:15.

El miércoles 27 , la tercera etapa tendrá un escenario drakariano como las Dunas de El Nihuil y recibirá a los protagonistas que saldrán desde San Rafael. La largada del especial será a las 8:30.

La etapa 4 del jueves 28 marcará el regreso a nuestra provincia, transitando zonas montañosas por el oeste en un terreno rocoso, con pistas sinuosas y técnicas. La primera moto comenzará el especial a las 9:30.

La etapa 5 será el viernes 29 de mayo y marcará el final de la carrera; luego de salir desde Albardón irá hacia el norte hasta la zona de Jáchal donde recorrerán 150 kilómetros de caminos de rally y tendrán al regreso 130 kilómetros de ríos secos y pampas arenosas.

La primera moto en salir del vivac del Villicum lo hará a las 5:55 y largará el especial de velocidad a las 9:30 hs. A partir de las cinco de la tarde se realizará la ceremonia de premiación en la Plaza 25 de mayo.

Con respecto a las zonas de espectadores (zonas de acceso para el público), a partir del jueves 21 comenzarán a conocerse, en este caso, será para presenciar el Prólogo. La organización determinó que cada zona se irá revelando 72 horas antes de cada etapa.

EL HISTORIAL

En 2011 recibió la etapa que llegaba desde Malargüe y fue punto de partida del parcial hacia Chilecito, La Rioja.

En 2012 la competencia tuvo su punto de largada en San Juan y finalizó en Jujuy.

En 2013 fue escenario de las dos última etapas.

En 2014: Fue punto final de la etapa que partió desde Malargüe y la carrera terminó al día siguiente en la provincia.

En 2016: Punto final de la etapa que largó en San Rafael, tuvo una etapa completa en San Juan y al día siguiente, punto de partida para el parcial hasta La Rioja.

En 2017: La provincia fue el punto de partida de la carrera, albergando el prólogo y el inicio de la Etapa 1.

En 2018: Se corrió la décima edición finalizando el San Juan, proveniente de Villa Unión, La Rioja.

En 2024: San Juan sirvió como base para etapas clave. Etapa 2: Córdoba – San Juan; Etapa 3: San Juan – San Juan; Etapa 4: San Juan – La Rioja.