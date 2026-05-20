Sergio Cabañas: "Ya somos competitivos y en la zona se habla de Urquiza"

El marcador decía 70-78 y Matienzo se llevaba el partido del estadio de calle Cortínez. Pero Sergio Cabañas , técnico de Las Panteras, no eligió ese número para hacer el balance. Eligió los últimos minutos, cuando Urquiza apretó contra uno de los punteros de la Conferencia Centro Zona A y le hizo sentir que el partido podía ser otro.

"Me quedo con lo último que hicimos, porque enfrentamos a uno de los equipos que mejor jugó durante todo el torneo", dijo el DT. Y en esa lectura está gran parte de lo que fue la temporada del club sanjuanino en su debut histórico en la Liga Federal de Básquet 2026.

El partido tuvo una primera parte difícil para las Panteras. La defensa respondió, pero la ofensiva no encontró el camino en los cuartos iniciales. "Estuvimos muy erróneos en lo ofensivo y después entramos en un bache de decisiones mal tomadas que le permitió a Matienzo hacer diferencia", reconoció Cabañas. La reacción llegó, pero el tiempo ya no alcanzó.

Lo que empezó en marzo como una apuesta cargada de incertidumbre se fue convirtiendo, partido a partido, en algo concreto. Urquiza se adaptó a la exigencia física y táctica de la Liga, acumuló rodaje y empezó a ganar. "En la zona ya se habla de nosotros, se dice que no somos el mismo equipo que inició el torneo", señaló Cabañas. Y esa percepción tiene peso, porque viene de los propios rivales.

URQUIZA CRECIO

El técnico lo tenía claro desde el principio: el objetivo no era solo competir, sino crecer. "Estábamos obligados a acercarnos a la realidad del básquet federal, y lo estamos consiguiendo", afirmó. Lo que hace más valiosa esa evolución es en la forma en la que se produjo: los mismos equipos cordobeses que Urquiza enfrenta en el Federal son los que disputan el provincial y el torneo local de Córdoba. No es básquet desconocido para ellos. Para los sanjuaninos, sí lo era.

La base de este proceso tiene nombre y apellido sanjuanino. Casi todo el plantel viene del torneo local provincial: Ismael Sarruff, Fabricio Cabañas y la mayoría de los jugadores que hoy visten la camiseta de Las Panteras dieron sus primeros pasos en la competencia local. La única excepción notable es Federico Bustos, quien llegó al club con el rodaje de haber tenido minutos en la Liga Argentina con Rioja Basket, mientras que el único refuerzo externo es Pedro Amorós.

"Llegar a donde llegamos como equipo y ser competitivos demuestra que los jugadores sanjuaninos, con una preparación correcta y una competencia correcta, pueden jugar en cualquier lado", subrayó Cabañas. En esa frase está el mensaje más importante del proyecto: no se trató solo de un resultado deportivo, sino de una prueba de que el talento local existe y puede medirse en el plano nacional. "Llegar a donde llegamos como equipo y ser competitivos demuestra que los jugadores sanjuaninos, con una preparación correcta y una competencia correcta, pueden jugar en cualquier lado", subrayó Cabañas. En esa frase está el mensaje más importante del proyecto: no se trató solo de un resultado deportivo, sino de una prueba de que el talento local existe y puede medirse en el plano nacional.

Ahora el horizonte es el 29 de mayo. Urquiza recibirá a Sparta de Villa María en su cancha de Cortínez, en el último partido de la fase regular. Lo que se defina ese día marcará la posición del equipo en el cuadro de playoffs. "Es el partido bisagra. Queremos encontrar el ritmo y la forma de juego que necesitamos para afrontar los cruces de la fase de reclasificación", explicó el DT.

Para llegar a esa fecha en las mejores condiciones, la mayoría del plantel jugará también los partidos postergados del torneo local provincial. "Creemos que el rodaje del partido nos hace bien", dijo Cabañas. Además, en los próximos días habrá novedades en la conformación del equipo, cambios que el cuerpo técnico confirmará oficialmente esta semana.

En paralelo, el club tiene previsto realizar este miércoles un anuncio oficial sobre cambios en la conformación del plantel. Si bien desde la institución prefieren reservar los detalles hasta esa instancia, la novedad ya está confirmada y promete modificar la fisonomía del equipo de cara al tramo decisivo del torneo.

El técnico no tiene dudas sobre cómo encarar lo que viene. "Hay que hacer las lecturas correctas de cómo estamos y lo que nos va a tocar, y después afrontarlo con la seriedad con la que lo venimos haciendo, y con la madurez que nos dieron estos primeros partidos del Federal", cerró Cabañas.

La primera experiencia de Urquiza en la Liga Federal llega a su tramo final con el club parado en un lugar que pocos imaginaban en febrero: respetado en la Conferencia, con una identidad construida partido a partido y con la certeza de que el básquet sanjuanino puede competir donde se lo proponga. El 29 ante Sparta será la última página de la fase regular.

Fuente: Prensa — Club Atlético Urquiza