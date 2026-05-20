Una figura internacional estuvo en La Bombonera y volvió a alimentar el sueño de jugar en Boca

El futbolista uruguayo Lucas Torreira presenció el duelo entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores invitado por Edinson Cavani. Su presencia reavivó las versiones sobre un posible futuro en el club xeneize.

La Bombonera tuvo una visita de lujo durante el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores. El mediocampista uruguayo Lucas Torreira estuvo presente en el estadio acompañado por una delegación cercana a Edinson Cavani, quien lo invitó especialmente al encuentro.

La presencia del volante generó repercusión inmediata entre los hinchas xeneizes, ya que en más de una oportunidad manifestó públicamente su deseo de vestir la camiseta de Boca en algún momento de su carrera. Actualmente, Torreira juega en el fútbol turco y mantiene una estrecha relación con Cavani, referente del plantel azul y oro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sabahspor/status/2057005765580181844&partner=&hide_thread=false Arjantin'de olan Lucas Torreira, Boca Juniors - Cruzeiro maçn tribünden izledi.pic.twitter.com/oQ15vWmhiD — Sabah Spor (@sabahspor) May 20, 2026

El uruguayo siguió el partido desde uno de los palcos y fue captado por las cámaras durante la transmisión del encuentro. Su visita coincidió con un duelo clave para Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que terminó igualado 1 a 1 frente al conjunto brasileño.

En reiteradas entrevistas, Torreira había reconocido su fanatismo por Boca y especialmente por el clima de La Bombonera, un estadio que aseguró querer experimentar como jugador en el futuro. Su aparición volvió a despertar ilusión entre los simpatizantes, que rápidamente comenzaron a pedir su llegada en redes sociales.