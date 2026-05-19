    • 19 de mayo de 2026 - 16:53

    Lionel Scaloni llegó a la Argentina: se sacó una foto con "Chiqui" Tapia y se prepara para dar la lista para el Mundial

    El entrenador deberá entregar en los próximos días la nómina de 26 jugadores convocados.

    Lionel Scaloni se sacó una foto con Chiqui Tapia.

    Lionel Scaloni se sacó una foto con Chiqui Tapia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la expectativa por la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni llegó al país y se sacó una foto con Claudio “Chiqui” Tapia.

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    “¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en Modo Mundial activado", escribió el presidente de la AFA junto a una foto del encuentro en Ezeiza. “¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en Modo Mundial activado", escribió el presidente de la AFA junto a una foto del encuentro en Ezeiza.

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    Desde su carrera como futbolista, Scaloni vive con su familia en Mallorca, donde es un ídolo del club de esa ciudad. En su faceta de entrenador, le permite estar más cerca de sus dirigidos y poder ver partidos sin tener que trasladarse demasiado.

    En las últimas horas, muchas selecciones participantes de la Copa del Mundo ya dieron a conocer sus convocados, pero la de la Selección argentina se hace desear. El límite para presentar la lista de 26 jugadores es el 30 de mayo.

    En este sentido, se espera que esta semana ya quede resuelta esta situación y que los futbolistas se sumen a los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

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    Más allá de los 26 elegidos, Scaloni ya seleccionó a otros nueve jugadores en caso de que surja algún imprevisto. Estos no se sumarán a los entrenamientos, pero estarán atentos ante un posible llamado de urgencia.

    Si bien el entrenador ya tiene definida gran parte de la convocatoria, todavía aparecen algunas dudas y puede haber sorpresas. Las lesiones y cómo llega cada jugador jugarán un papel clave a la hora de la elección final.

    La prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 con la Selección argentina

    1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
    2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
    3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
    4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
    5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club
    6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
    7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
    8. GONZALO MONTIEL - River Plate
    9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
    10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
    11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
    12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
    13. MARCOS SENESI - Bournemounth
    14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
    15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
    16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate
    17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
    18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
    19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
    20. ZAID ROMERO - Getafe CF
    21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
    22. MARCOS ACUÑA - River Plate
    23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
    24. GABRIEL ROJAS - Racing Club
    25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
    26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
    27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
    28. ANÍBAL MORENO - River Plate
    29. MILTON DELGADO - Boca Juniors
    30. ALAN VARELA - FC Porto
    31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
    32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
    33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
    34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
    35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
    36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
    37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
    38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
    39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
    40. LIONEL MESSI - Inter de Miami
    41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
    42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
    43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
    44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
    45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
    46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
    47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
    48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
    49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
    50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
    51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
    52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
    53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
    54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
    55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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