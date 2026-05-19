Lionel Scaloni llegó a la Argentina: se sacó una foto con "Chiqui" Tapia y se prepara para dar la lista para el Mundial

En medio de la expectativa por la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni llegó al país y se sacó una foto con Claudio “Chiqui” Tapia.
“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en Modo Mundial activado", escribió el presidente de la AFA junto a una foto del encuentro en Ezeiza. “¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en Modo Mundial activado", escribió el presidente de la AFA junto a una foto del encuentro en Ezeiza.
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Desde su carrera como futbolista, Scaloni vive con su familia en Mallorca, donde es un ídolo del club de esa ciudad. En su faceta de entrenador, le permite estar más cerca de sus dirigidos y poder ver partidos sin tener que trasladarse demasiado.
En las últimas horas, muchas selecciones participantes de la Copa del Mundo ya dieron a conocer sus convocados, pero la de la Selección argentina se hace desear. El límite para presentar la lista de 26 jugadores es el 30 de mayo.
En este sentido, se espera que esta semana ya quede resuelta esta situación y que los futbolistas se sumen a los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
Más allá de los 26 elegidos, Scaloni ya seleccionó a otros nueve jugadores en caso de que surja algún imprevisto. Estos no se sumarán a los entrenamientos, pero estarán atentos ante un posible llamado de urgencia.
Si bien el entrenador ya tiene definida gran parte de la convocatoria, todavía aparecen algunas dudas y puede haber sorpresas. Las lesiones y cómo llega cada jugador jugarán un papel clave a la hora de la elección final.
La prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 con la Selección argentina
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio