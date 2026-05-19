Lionel Scaloni llegó a la Argentina: se sacó una foto con "Chiqui" Tapia y se prepara para dar la lista para el Mundial

En medio de la expectativa por la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni llegó al país y se sacó una foto con Claudio “Chiqui” Tapia.

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“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en Modo Mundial activado", escribió el presidente de la AFA junto a una foto del encuentro en Ezeiza. “¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en Modo Mundial activado", escribió el presidente de la AFA junto a una foto del encuentro en Ezeiza.

¡Que placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado pic.twitter.com/w1fQPFBNC1

Desde su carrera como futbolista, Scaloni vive con su familia en Mallorca, donde es un ídolo del club de esa ciudad. En su faceta de entrenador, le permite estar más cerca de sus dirigidos y poder ver partidos sin tener que trasladarse demasiado.

En las últimas horas, muchas selecciones participantes de la Copa del Mundo ya dieron a conocer sus convocados, pero la de la Selección argentina se hace desear. El límite para presentar la lista de 26 jugadores es el 30 de mayo.

En este sentido, se espera que esta semana ya quede resuelta esta situación y que los futbolistas se sumen a los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

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Más allá de los 26 elegidos, Scaloni ya seleccionó a otros nueve jugadores en caso de que surja algún imprevisto. Estos no se sumarán a los entrenamientos, pero estarán atentos ante un posible llamado de urgencia.

Si bien el entrenador ya tiene definida gran parte de la convocatoria, todavía aparecen algunas dudas y puede haber sorpresas. Las lesiones y cómo llega cada jugador jugarán un papel clave a la hora de la elección final.

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