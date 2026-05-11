Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial

El entrenador albiceleste seleccionó 55 jugadores que pueden llegar a participar de la Copa del Mundo.

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Lionel Scaloni entregó hoy la prelista de convocados para el Mundial 2026, que comenzará dentro de un mes. El entrenador seleccionó 55 jugadores que estarán disponibles para la nómina final, que será de 26 futbolistas.

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En sus convocatorias, Scaloni dio algunas pistas de los jugadores que suele tener como alternativas. Por eso no sorprenden algunas sopresas como Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Claudio Etcheverry y Santiago Castro.

De estos 55 nombres que aparecen en la prelista, solo 26 podrán formar parte del plantel que disputará el Mundial. Esa lista se dará el 30 de mayo como fecha límite y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del cominezo del torneo.

Por eso la expectativa de los fanáticos y de los jugadores que están en carrera es muy grande. El foco también está puesto en el estado físico de los futbolistas: algunos sufrieron lesiones y otros se recuperarán poco antes del debut con Argelia.