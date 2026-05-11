    • 11 de mayo de 2026 - 09:26

    Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial

    El entrenador albiceleste seleccionó 55 jugadores que pueden llegar a participar de la Copa del Mundo.

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    Lionel Scaloni entregó hoy la prelista de convocados para el Mundial 2026, que comenzará dentro de un mes. El entrenador seleccionó 55 jugadores que estarán disponibles para la nómina final, que será de 26 futbolistas.

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    En sus convocatorias, Scaloni dio algunas pistas de los jugadores que suele tener como alternativas. Por eso no sorprenden algunas sopresas como Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Claudio Etcheverry y Santiago Castro.

    De estos 55 nombres que aparecen en la prelista, solo 26 podrán formar parte del plantel que disputará el Mundial. Esa lista se dará el 30 de mayo como fecha límite y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del cominezo del torneo.

    Por eso la expectativa de los fanáticos y de los jugadores que están en carrera es muy grande. El foco también está puesto en el estado físico de los futbolistas: algunos sufrieron lesiones y otros se recuperarán poco antes del debut con Argelia.

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    La prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 con la Selección argentina

    1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
    2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
    3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
    4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
    5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club
    6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
    7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
    8. GONZALO MONTIEL - River Plate
    9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
    10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
    11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
    12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
    13. MARCOS SENESI - Bournemounth
    14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
    15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
    16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate
    17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
    18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
    19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
    20. ZAID ROMERO - Getafe CF
    21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
    22. MARCOS ACUÑA - River Plate
    23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
    24. GABRIEL ROJAS - Racing Club
    25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
    26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
    27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
    28. ANÍBAL MORENO - River Plate
    29. MILTON DELGADO - Boca Juniors
    30. ALAN VARELA - FC Porto
    31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
    32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
    33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
    34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
    35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
    36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
    37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
    38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
    39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
    40. LIONEL MESSI - Inter de Miami
    41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
    42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
    43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
    44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
    45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
    46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
    47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
    48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
    49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
    50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
    51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
    52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
    53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
    54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
    55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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