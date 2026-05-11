Argentina y su Mundial: La fórmula para Scaloni y todas sus opciones

Argentina dio los 55 nombres de la prelista mundialista con tres grupos muy marcados y el desafío del técnico para encontrar la dosis ideal de cada uno.

Definiciones. Lionel Scaloni ya tiene sus cartas en la mesa y Argentina entró en zona de definiciones para el Mundial.

Cuenta regresiva en Argentina. 18 días por delante para el gran corte para Argentina. En una suerte de Gran Hermano futbolístico, los 55 nombres del preseleccionado de Scaloni para el Mundial 2026 liberó todas las especulaciones posibles. Llegará el 30 de mayo y quedarán los 26, pero antes el juego está abierto.

Sabiendo que están los Intocables, los Plazo Fijo y los Dólar Futuro. Es que con los nombres ya en la mesa, Argentina tiene definiciones en si mismo a partir de las características de cada apellido, respaldado por presente, trayectoria y proyecciones.

En la lista de los Intocables, exceptos Fideo Di María, el arquero Armani y el caído en desgracia Papu Gómez y Angelito Correa, están todos los campeones en Qatar 2022. No es un dato menor que tiró Scaloni en el escritorio: respeto a las Vacas Sagradas. Claro, el corte del próximo 30 de mayo podría cobrarse alguno de esos históricos: Cachete Montiel, Huevo Acuña, Pezzella, Martínez Quarta, Guido Rodríguez. Dependerá lo que le ofrezcan los que vienen pidiendo pista. En este primer segmento, en el de Los Intocables, no quedó nadie afuera pero a la hora de la zaranda final, el Gringo de Pujato tendrá que mostrar pulso. El caso de Rodrigo De Paul estaría en esa zona de las decisiones porque el ex-Racing es tema aparte por su presente.

RENOVACION MUNDIAL En el segundo segmento que la propia lista le dio a Scaloni, aparecen los Plazo Fijo. Juveniles ya consagrados en Europa que le demostraron estar a la altura y mereciendo su plaza en el Mundial. Nico Paz, Franco Mastantuono, Gianlucca Prestianni, Thiago Almada, Leo Balerdi, Marcos Senesi, Valentin Barco, Giuliano Simeone, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho. Calidad marca made in Argentina a los que no le pesó la camiseta. Habrá que ver qué decisiones toma Scaloni en este camino del recambio que se traduce en esos nombres.

La tercera facción es la de los Dólar Futuro. Una apuesta para adelante con varios nombres de futuro como el arquero Santiago Beltrán, Agustín Giay,Nico Capaldo, Gabriel Rojas, en el faceta defensiva. Del medio para adelante, más variedad y calidad en ese futuro que llegó ya a la selección. Milton Delgado, Máximo Perrone, Equi Fernández, Tomás Aranda, Santiago Castro y Mateo Pellegrino corporizan lo que se viene.