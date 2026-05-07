    • 7 de mayo de 2026 - 14:06

    Argentina va por el clásico ante Uruguay en el Panamericano de Futsal de Sordos

    La Selección argentina se presentará este jueves en el Aldo Cantoni con entrada libre y transmisión televisiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El seleccionado argentino masculino tendrá este jueves un nuevo desafío en el Panamericano de Futsal de Sordos que se desarrolla en el estadio Aldo Cantoni. Desde las 16 horas, el equipo nacional enfrentará a Uruguay en una nueva edición del clásico rioplatense.

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    La jornada que contará además con el duelo entre Colombia y Brasil, previsto para las 14. Perú tendrá fecha libre.

    Argentina llega al compromiso luego de igualar ante Colombia en la tercera jornada del certamen continental, cuya tercera edición se disputa por primera vez en territorio sanjuanino. El torneo reúne a las principales selecciones de América y cuenta con organización conjunta de la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES) y la Organización Deportiva Panamericana de Sordos (PANAMDES).

    La actividad del miércoles comenzó con la ceremonia de premiación de la rama femenina, donde Brasil se quedó con el título continental. Argentina obtuvo el subcampeonato y Chile completó el podio con el tercer puesto.

    Todos los encuentros del torneo son transmitidos por DEPORTV y también a través del canal oficial de CADES en YouTube. Además, el público puede asistir de manera libre y gratuita al estadio Aldo Cantoni para acompañar a las selecciones participantes.

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