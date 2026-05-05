    • 5 de mayo de 2026 - 18:28

    En Córdoba: por primera vez se monitoreará las 24 horas la actividad de un animal emblema de Argentina

    El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica. Se podrá tener información sobre su comportamiento y áreas que recorra.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En los pastizales y bañados del Parque Nacional Ansenuza, un proyecto científico logró algo inédito para Córdoba, en el centro del país: seguir, en tiempo real y durante todo el día, los movimientos de un aguará guazú, el cánido más grande de Sudamérica.

    Leé además

    La nena falleció tras ser trasladada a un dispensario. Foto: Cero 5 Noticias.

    Conmoción por la muerte de una adolescente en un colegio
    Espectacular. La Champra Ultra Trail Race tuvo presencia sanjuanina en Córdoba.

    Champa Ultra Trail Race: varios sanjuaninos con destacadas actuaciones en Córdoba

    El hito se concretó con la colocación de un collar satelital a una hembra de unos tres años, que ahora podrá ser monitoreada durante al menos un año. La iniciativa busca responder preguntas clave sobre la especie: por dónde se mueve, qué zonas utiliza con mayor frecuencia y cómo se alimenta en un ecosistema cada vez más presionado por la actividad humana.

    Aunque este tipo de estudios ya se había realizado en Brasil y en Corrientes, nunca antes se había implementado en Córdoba. Para los especialistas, esto abre una ventana inédita para entender el comportamiento del aguará guazú en una región donde su presencia es tan valiosa como frágil.

    Un “termómetro” del ambiente

    El aguará guazú no solo llama la atención por su porte —puede superar el metro de altura—, sino también por su rol ecológico. Es un gran dispersor de semillas y un indicador natural de la salud del ecosistema: donde hay aguará, hay ambiente bien conservado.

    Además, es considerada una “especie paraguas”. En términos simples, protegerla implica cuidar grandes extensiones de territorio y, con ellas, a muchas otras especies que dependen del mismo hábitat.

    Qué se busca con el seguimiento

    El monitoreo satelital permitirá reconstruir su rutina con un nivel de detalle inédito. Desde sus recorridos nocturnos hasta posibles áreas de cría o comportamiento reproductivo, cada dato sumará información clave para diseñar mejores estrategias de conservación.

    “Es la oportunidad de estudiar aspectos centrales de su vida cotidiana”, explicó el equipo técnico que trabaja en la zona, donde desde hace más de un año ya se había detectado, mediante cámaras trampa, la presencia de una pareja.

    Cómo fue el operativo

    Para colocar el collar, los especialistas utilizaron jaulas trampa especialmente diseñadas para evitar cualquier daño. Una vez capturada, la hembra fue sometida a controles sanitarios, toma de muestras y mediciones generales. Luego, fue liberada en el mismo lugar.

    Los investigadores aseguran que el dispositivo no altera su comportamiento ni interfiere con su vida diaria.

    El proyecto es impulsado de manera conjunta por Aves Argentinas, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

    La información que se obtenga no solo permitirá conocer mejor a la especie, sino también identificar áreas prioritarias de conservación y mejorar la convivencia con actividades humanas.

    En una provincia donde el avance sobre los ambientes naturales es constante, seguir los pasos de este esquivo habitante puede ser la clave para garantizar su futuro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Una empresa de muchos años de trayectoria.

    Crisis: cierra una emblemática fábrica de calzado

    Histórico. El Desafío a Río Piunto cumplirá su 30º edición este domingo en La Cumbre, Córdoba.

    Desafío a Río Pinto: 6.000 ciclistas, turismo a full y un fin de semana para la historia en Córdoba

    muchas dudas por la muerte de tomas orihuela

    Muchas dudas por la muerte de Tomás Orihuela

    Culminó una jornada más del juicio por la muerte de Maradona.

    Juicio por la muerte de Maradona: un médico reveló que no sufrió muerte súbita y generó un giro en la causa