Champa Ultra Trail Race: varios sanjuaninos con destacadas actuaciones en Córdoba

La Champa Ultra Trail Race es una exigente carrera de trail running (carrera de montaña) que se celebra anualmente San Javier, Córdoba, con puntos máximos en el Cerro Champaquí, el pico más alto de la provincia. Se trata de un Trail Running con terreno técnico, subidas y paisajes de montaña con distancias de 60k, 42k, 30k, 24k, 16k y 10k.

La sanjuanina Delfina Dibella completó la segunda etapa de la Vuelta a España: cómo ver en vivo la competencia

San Juan –como ocurre cada año- estuvo representada por un importante número de runners que tomaron parte de las diferentes distancias, marcando nuevamente el gran nivel de la actividad en San Juan.

En 60K, otra gran actuación de Verónica Wittke que finalizó en el tercer lugar, detrás de Estefanía Oviedo y Mariela Vigliocco. Por su parte, María Emilia Pintor clasificó 14ª en la general y fue sexta en su categoría 30 a 39 años.

Entre los hombres, Franco Oro , manteniendo su vigencia a nivel nacional, finalizó en el cuarto puesto de la general y primero en su categoría (40 a 49 años).

Daniel Treu terminó 18° en la general y 7° en categoría 40 a 49 años, mientras que Darío Daroni fue 76° en la general y 37° en la misma categoría.

MAS SANJUANINOS

Dando continuidad al gran momento deportivo que atraviesa, Brian Palacios , el cordobés radicado en San Juan fue el más veloz para superar los 42K y quedarse con la victoria en la categoría maratón. En la misma distancia se dio el buen retorno a las competencias de Facundo Nuñer , quedando cuarto en la general y segundo en categoría 30 a 39 años.

En 42K femenino, otra sanjuanina que está hermanada con el podio es María Belén Sánchez Ruiz , quien se quedó con el segundo puesto, detrás de María Paula Galíndez; a la vez, nuestra representante fue ganadora en la categoría 18 a 29 años.

En 30K, Juan Esteban Las Peñas fue quinto en la clasificación general, quedándose con el segundo puesto en categoría 40 a 49 años.

En la distancia de 24K, Noelia Martín , que empezó a incursionar en las carreras de calle, volvió a su especialidad de siempre, el trail, corriendo los 24K, donde finalizó 76ª en la categoría 40 a 49 años.

Estos son algunos de los sanjuaninos que estuvieron presentes en una de las pruebas de trail más tradicionales del país. Algunos pudieron llegar a posiciones de privilegio, pero la mayoría regresa a su provincia con la sensación inigualable de haber estado en las sierras cordobesas y con la medalla finisher que ocupará un lugar de privilegio en sus hogares.