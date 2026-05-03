F1: Colapinto subió al 7° puesto en Miami tras la sanción a Leclerc

En la F1 , Colapinto avanzó al séptimo lugar en Miami por una penalización a Leclerc y logró su mejor resultado histórico.

Colapinto logró su mejor resultado en la F1 tras la sanción a Leclerc en Miami.

En una definición que cambió el resultado final de la F1, Franco Colapinto subió del octavo al séptimo puesto en el Gran Premio de Miami tras una sanción a Charles Leclerc. La decisión de la FIA le permitió al argentino sumar seis puntos en lugar de cuatro, marcando un nuevo hito en su carrera.

F1: la sanción que cambió la clasificación La Federación Internacional del Automóvil determinó una penalización de 20 segundos para Charles Leclerc, piloto de Ferrari, por una infracción cometida en la última vuelta. Esta sanción modificó directamente la tabla final y benefició a varios pilotos, entre ellos Colapinto.

El argentino, que había terminado octavo en pista, pasó al séptimo lugar definitivo, lo que representa su mejor resultado histórico en la Fórmula 1. De esta manera, superó su anterior marca, cuando había sido octavo en Azerbaiyán 2024.

Por qué sancionaron a Leclerc El castigo a Leclerc se debió a que, tras un golpe contra el muro en la última vuelta, excedió reiteradamente los límites de pista, obteniendo una ventaja que los comisarios consideraron indebida según el reglamento.

Aunque el piloto explicó que su auto presentaba fallas tras el impacto, la FIA concluyó que los problemas mecánicos no justifican ganar ventaja fuera de pista, por lo que aplicó la sanción posterior a la carrera.