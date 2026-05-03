    • 3 de mayo de 2026 - 19:59

    F1: Colapinto subió al 7° puesto en Miami tras la sanción a Leclerc

    En la F1, Colapinto avanzó al séptimo lugar en Miami por una penalización a Leclerc y logró su mejor resultado histórico.

    Colapinto logró su mejor resultado en la F1 tras la sanción a Leclerc en Miami.

    Colapinto logró su mejor resultado en la F1 tras la sanción a Leclerc en Miami.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una definición que cambió el resultado final de la F1, Franco Colapinto subió del octavo al séptimo puesto en el Gran Premio de Miami tras una sanción a Charles Leclerc. La decisión de la FIA le permitió al argentino sumar seis puntos en lugar de cuatro, marcando un nuevo hito en su carrera.

    Leé además

    Franco Colapinto terminó 10° en Miami.

    Franco Colapinto lamentó el toque con Max Verstappen: "Me condicionó porque me hizo perder dos puestos"
    Franco Colapinto.

    Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 10mo en la carrera Sprint de Miami

    F1: la sanción que cambió la clasificación

    La Federación Internacional del Automóvil determinó una penalización de 20 segundos para Charles Leclerc, piloto de Ferrari, por una infracción cometida en la última vuelta. Esta sanción modificó directamente la tabla final y benefició a varios pilotos, entre ellos Colapinto.

    El argentino, que había terminado octavo en pista, pasó al séptimo lugar definitivo, lo que representa su mejor resultado histórico en la Fórmula 1. De esta manera, superó su anterior marca, cuando había sido octavo en Azerbaiyán 2024.

    Por qué sancionaron a Leclerc

    El castigo a Leclerc se debió a que, tras un golpe contra el muro en la última vuelta, excedió reiteradamente los límites de pista, obteniendo una ventaja que los comisarios consideraron indebida según el reglamento.

    Aunque el piloto explicó que su auto presentaba fallas tras el impacto, la FIA concluyó que los problemas mecánicos no justifican ganar ventaja fuera de pista, por lo que aplicó la sanción posterior a la carrera.

    El cambio en la clasificación terminó beneficiando a Colapinto, que no solo escaló una posición sino que también sumó puntos clave tanto para el campeonato de pilotos como para el de constructores con Alpine.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Franco Colapinto y Maia Reficco.

    El tierno video de Franco Colapinto con Maia Reficco tras la clasificación para la carrera Sprint de Miami

    Alex Zanardi.

    Murió el expiloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

    Franco Colapinto - Fórmula 1.

    Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

    Tras un buen tiempo en el entrenamiento, Franco Colapinto corre en la clasificación para sprint del Gran Premio de Miami.

    Franco Colapinto brilló en Miami: largará 8° en la sprint tras su mejor clasificación en Fórmula 1