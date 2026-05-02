    • 2 de mayo de 2026 - 13:53

    Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 10mo en la carrera Sprint de Miami

    El argentino finalizó 10° en la carrera corta tras haber largado 8°. El triunfo fue para Lando Norris y esta tarde será la qualy del GP de Miami.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El argentino Franco Colapinto volvió a tener acción este sábado en el Gran Premio de Miami, donde disputó la carrera Sprint y finalizó en la décima posición, quedando a las puertas de sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

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    El piloto había mostrado un buen rendimiento el viernes al ubicarse octavo en la clasificación, lo que le permitió largar desde una posición expectante en la carrera corta. Sin embargo, en el inicio perdió terreno tras un incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton que lo obligó a levantar el ritmo en la primera curva.

    A partir de allí, Colapinto se mantuvo en la pelea dentro del top ten, pero en el tramo final fue superado por Isack Hadjar, lo que lo relegó al décimo puesto definitivo tras 19 vueltas.

    El triunfo quedó en manos del británico Lando Norris, quien dominó con autoridad a bordo de su McLaren, escoltado por su compañero Oscar Piastri y el monegasco Charles Leclerc con Ferrari. Por su parte, la escudería Alpine F1 Team logró sumar una unidad.

    La actividad en la Fórmula 1 se reanudó tras un receso de un mes, luego de las suspensiones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

    Colapinto tendrá una nueva oportunidad este sábado desde las 17 (hora argentina), cuando dispute la clasificación para la carrera principal del domingo, que se correrá en el mismo horario. La jornada podrá seguirse a través de Fox Sports, ESPN y la plataforma Disney+.

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