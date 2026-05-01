Fórmula 1: Franco Colapinto fue 11º en la práctica libre en Miami y se ilusiona con pelear arriba

El argentino tuvo un sólido arranque y se mantuvo gran parte de la sesión entre los diez mejores. Charles Leclerc lideró la tanda, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri.

El argentino Franco Colapinto terminó en el 11º puesto en la única práctica libre del fin de semana de la Fórmula 1 en Miami, en la antesala del Gran Premio que se disputará el domingo. A lo largo de la sesión, que se extendió durante una hora y media, el piloto mostró un rendimiento competitivo y llegó a ubicarse durante varios tramos entre los diez más veloces de la grilla.

El francés Pierre Gasly también protagonizó una remontada sobre el final, lo que le permitió cerrar en la octava posición y meterse en el lote de punta.

En lo más alto de la tabla de tiempos apareció Leclerc, quien marcó el ritmo con su Ferrari. Detrás se ubicó el tricampeón mundial Verstappen con Red Bull, mientras que el tercer lugar fue para el australiano Piastri con McLaren. Más atrás completaron los principales puestos Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, George Russell y Lando Norris.

Al tratarse de la única práctica del fin de semana, los equipos aprovecharon al máximo la sesión para ajustar sus autos de cara a lo que viene. La actividad continuará este viernes desde las 17:30 (hora de la Argentina) con la clasificación para la carrera sprint.