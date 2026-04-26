"De los mejores días de mi vida", el emotivo posteo de Franco Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino compartió las imagenes de la histórica jornada por las calles de Palermo.

El piloto argentino Franco Colapinto compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción luego de la exhibición que protagonizó en la ciudad de Buenos Aires, donde tuvo la oportunidad de manejar un monoplaza de Fórmula 1 ante miles de fanáticos.

“De los mejores días de mi vida… manejar un F1 en casa fue algo épico que no me voy a olvidar nunca”, escribió el joven piloto, reflejando la magnitud de una jornada que quedará marcada en su carrera. En su publicación, también agradeció al público que lo acompañó: “Esta fiesta es de todos ustedes, gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franco Colapinto (@francolapinto) El posteo estuvo acompañado por una selección de imágenes que resumen los momentos más destacados del evento. Entre ellas, se destaca su paso a bordo de la emblemática Flecha de Plata, símbolo histórico del automovilismo, que despertó la ovación del público. También compartió una escena íntima y emotiva: el abrazo con su abuela, que rápidamente se volvió una de las postales más comentadas por sus seguidores.

Además, Colapinto mostró algunas de las maniobras más espectaculares que realizó durante la exhibición, incluyendo giros y piruetas con el monoplaza, que encendieron el entusiasmo de los presentes.