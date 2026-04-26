La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto será el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en un evento igualable para los fanáticos. El evento durará seis horas y se extenderá durante gran parte de la tarde del domingo.
El piloto argentino rodará con un Lotus E20 en Palermo, en la primera actividad oficial de la Máxima en 14 años. Se espera una multitud en la presentación. Transmitirá Disney+
Franco Colapinto será el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en un evento igualable para los fanáticos. El evento durará seis horas y se extenderá durante gran parte de la tarde del domingo.
El joven de 22 años será el encargado de conducir este domingo dos verdaderas joyas: un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y una réplica del mítico Mercedes-Benz W196, la famosa Flecha de Plata que inmortalizó a Juan Manuel Fangio.
“Estoy muy contento. Feliz de volver a la Argentina después de tanto tiempo. Es especial traer un auto de F1 luego de tantos años. Es un sueño que tenía desde chiquito”, reconoció Colapinto en la previa a través de la cuenta oficial de la Fórmula 1.
A las 8:30 los asistentes podrán ingresar a plaza Seeber y plaza Sicilia, zonas que contarán con grandes escenarios y pantallas para seguir las vueltas del piloto desde distintos puntos. El evento ofrecerá seis horas de actividades: entrevistas en vivo, presentaciones de DJs, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11 y propuestas gastronómicas, bajo un formato que reproduce la experiencia de un paddock profesional. Además, se preveé que habrá shows en vivo de artistas internacionales.
La primera vuelta será a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Luego, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.
La TV del evento para la Argentina estará a cargo de ESPN a través de la plataforma Disney+. La transmisión oficial comenzará a las 12. La jornada también tendrá la presencia de delegados oficiales de la Fórmula 1 y de Sky Sports, una de las cadenas más importantes de Europa, y que tiene los derechos de transmisión en el Reino Unido.