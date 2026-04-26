La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto será el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en un evento igualable para los fanáticos. El evento durará seis horas y se extenderá durante gran parte de la tarde del domingo.

El joven de 22 años será el encargado de conducir este domingo dos verdaderas joyas: un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y una réplica del mítico Mercedes-Benz W196, la famosa Flecha de Plata que inmortalizó a Juan Manuel Fangio.

“Estoy muy contento. Feliz de volver a la Argentina después de tanto tiempo. Es especial traer un auto de F1 luego de tantos años. Es un sueño que tenía desde chiquito”, reconoció Colapinto en la previa a través de la cuenta oficial de la Fórmula 1.

A las 8:30 los asistentes podrán ingresar a plaza Seeber y plaza Sicilia, zonas que contarán con grandes escenarios y pantallas para seguir las vueltas del piloto desde distintos puntos. El evento ofrecerá seis horas de actividades: entrevistas en vivo, presentaciones de DJs, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11 y propuestas gastronómicas, bajo un formato que reproduce la experiencia de un paddock profesional. Además, se preveé que habrá shows en vivo de artistas internacionales.

A qué hora saldrá Franco Colapinto

La primera vuelta será a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Luego, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.

Dónde ver la exhibición de Franco Colapinto

La TV del evento para la Argentina estará a cargo de ESPN a través de la plataforma Disney+. La transmisión oficial comenzará a las 12. La jornada también tendrá la presencia de delegados oficiales de la Fórmula 1 y de Sky Sports, una de las cadenas más importantes de Europa, y que tiene los derechos de transmisión en el Reino Unido.