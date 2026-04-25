    • 25 de abril de 2026 - 18:41

    Universitario cayó en el final ante Tucumán Lawn Tennis Club en su debut en el TDI B

    El equipo sanjuanino perdió 18-10 tras un partido muy parejo que se definió en los últimos minutos a favor de los tucumanos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo 18-10 ante Tucumán Lawn Tennis Club en su presentación en el Torneo del Interior B. En un encuentro intenso y disputado hasta el cierre, el conjunto sanjuanino mostró carácter y firmeza defensiva, pero se quedó sin resto en el tramo final.

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    El partido fue de esos que mantienen la incertidumbre en el marcador hasta el último momento. Universitario apostó a una defensa sólida, con tackles contundentes que incomodaron constantemente a su rival. Esa presión derivó en un juego desordenado de los tucumanos y permitió que los locales se adelantaran con un parcial de 10-3, reflejo de un gran rendimiento colectivo.

    Sin embargo, el desgaste físico comenzó a sentirse y Tucumán Lawn Tennis Club encontró espacios en los minutos finales. Gracias a la eficacia de su línea de backs, la visita logró destrabar el encuentro en los últimos 15 minutos y dar vuelta el resultado.

    De esta manera, Universitario dejó una buena imagen en su debut, aunque sin premio, en un duelo que evidenció su capacidad defensiva pero también la necesidad de sostener la intensidad durante todo el partido.

    Síntesis

    Universitario 10

    Try: Gerónimo Adarvez

    Conversión: Gerónimo Arabel

    Penal: Gerónimo Arabel

    Tucumán Lawn Tennis Club 18

    Try: Matías Ferro, José Gianitti

    Conversión: Ignacio Rodríguez Prados

    Penales: Matías Ferro, Ignacio Rodríguez Prados

    Resultado parcial: Universitario 10-3 Tucumán Lawn Tennis Club

    Amonestaciones:

    Amarilla: Gerónimo Corbella (TLTC), Juan Ignacio Magariños (UNI), Julián Aguiar (UNI)

    Roja: No hubo

    Árbitros:

    Referee: Nerea Livoni

    RA1: Federico González

    RA2: Cristian Bonilla

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