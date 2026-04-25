    • 25 de abril de 2026 - 19:25

    Paliza de Universidad ante Godoy Cruz por el Torneo Promocional Femenino de Básquet Mendoza: victoria de la "U" 101 a 23

    El encuentro se jugó en el Estadio Ambrosini.

    Experiencia y juventud. Luz Pittaluga fue la goleadora y es uno de los motores del equipo.

    Experiencia y juventud. Luz Pittaluga fue la goleadora y es uno de los motores del equipo.

    Foto:

    Las chicas de la Universidad Nacional de San Juan se lucieron este sábado jugando de local en el Estado Ambrosini por una nueva fecha del Torneo Promocional Femenino de Básquet Mendoza 2026, el certamen que las sanjuaninas juegan este año para ganar experiencia y roce en una de las ligas más competitivas del país.

    Leé además

    river recibe a aldosivi en busca de la recuperacion tras la derrota en el superclasico: empatan 0-0

    River recibe a Aldosivi en busca de la recuperación tras la derrota en el superclásico: empatan 0-0

    Por Redacción Diario de Cuyo
    universitario cayo en el final ante tucuman lawn tennis club en su debut en el tdi b

    Universitario cayó en el final ante Tucumán Lawn Tennis Club en su debut en el TDI B

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La “U” sumaba hasta el momento dos derrotas y una victoria, y este sábado ante Godoy Cruz mostró jerarquía y contundencia, con una particularidad: casi la totalidad de las chicas se anotaron en el tanteador para cerrar un impactante 101 a 23.

    Como acostumbra el DT Fernando Llarena, armó un equipo que mezcla experiencia con juventud y le dio rodaje a todas.

    La gran figura fue Luz Pittaluga que anotó 28 puntos, seguido por la juvenil riojana Guadalupe Mut Cobresi con 16.

    En el tanteador sumaron las U17 de la “U” Camila Aguilera, Julieta Quiroga, Lucrecia Llarena y Alma Romero.

    En la próxima fecha Universidad se enfrentará en Mendoza en una doble fecha a Municipalidad de Junín y Rivadavia Básquet.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Hernán Zuliani celebrando su gol para el triunfo de San Martín.

    En un partido entre candidatos al ascenso, San Martín jugó bien y le ganó con autoridad a Quilmes 1-0

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los hinchas de Racing expresaron su enojo contra la dirigencia en el Cilindro, luego del empate del equipo ante Barracas.  

    Racing: estalló el Cilindro contra la dirigencia de Milito tras el empate

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Oportunidad. Maxi Salas será el compañero de Colidio en el ataque de River ante Aldosivi.

    Torneo Apertura: River Plate buscará dar vuelta la página ante Aldosivi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Desafío. San Martín recibirá a Quilmes este sábado y Pelaitay será uno de los pilares en el esquema Verdinegro.

    San Martín recibe a Quilmes en otro paso clave para su recuperación

    Por Ariel Poblete