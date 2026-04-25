Paliza de Universidad ante Godoy Cruz por el Torneo Promocional Femenino de Básquet Mendoza: victoria de la "U" 101 a 23

El encuentro se jugó en el Estadio Ambrosini.

Experiencia y juventud. Luz Pittaluga fue la goleadora y es uno de los motores del equipo.

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Las chicas de la Universidad Nacional de San Juan se lucieron este sábado jugando de local en el Estado Ambrosini por una nueva fecha del Torneo Promocional Femenino de Básquet Mendoza 2026, el certamen que las sanjuaninas juegan este año para ganar experiencia y roce en una de las ligas más competitivas del país.

La “U” sumaba hasta el momento dos derrotas y una victoria, y este sábado ante Godoy Cruz mostró jerarquía y contundencia, con una particularidad: casi la totalidad de las chicas se anotaron en el tanteador para cerrar un impactante 101 a 23.

Como acostumbra el DT Fernando Llarena, armó un equipo que mezcla experiencia con juventud y le dio rodaje a todas.

La gran figura fue Luz Pittaluga que anotó 28 puntos, seguido por la juvenil riojana Guadalupe Mut Cobresi con 16.

En el tanteador sumaron las U17 de la “U” Camila Aguilera, Julieta Quiroga, Lucrecia Llarena y Alma Romero.