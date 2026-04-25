San Martín recibe a Quilmes en otro paso clave para su recuperación

Un desafío grande ante uno de los grandes del ascenso. Así se le plantea este sábado al Atlético San Martín su camino de la recuperación en la Primera Nacional. Es que cuando reciba a Quilmes, desde las 17,30 el Verdinegro buscará dar otro paso firme en ese objetivo.

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No será sencillo porque el Cervecero tiene sus razones para estar hoy por encima de San Martín en las posiciones y con todo el peso de su historia detrás para posicionarse como candidato al ascenso.

Pero San Martín vio la luz de la mano de Schiapparelli en Midland y ahora, quiere reconciliarse con su gente. Es que la última presentación en el Pueblo Viejo terminó en reprobaciones tras caer con Atlanta y para San Martín el objetivo primordial es volver a ganar en San Juan, recuperar esa localía y subir otro peldaño en la escalera de las ilusiones.

Schiapparelli no confirmó la formación pero se descuenta un perfil más ofensivo en el mediocampo con la posible inclusión de un socio para Sebastián González en la idea de tener más juego. El resto, atrás y adelante, parecen resueltos con el regreso a la línea de 4 en defensa y la dupla Funez-Iachetti para el ataque.

San Martín hace rato que no gana en San Juan. Quedó lejos aquel triunfo de febrero ante Guemes de Santiago y este sábado, ante uno de los grandes, quiere hacer ruido en la Primera Nacional.

EL RESTO DE LA PRIMERA NACIONAL

La undécima fecha de la Primera Nacional tendrá este sábado una jornada llena de actividad donde se destaca la visita del líder de la Zona B, que es Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a Atlético Rafaela. Dicho encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Monumental de la ciudad de Rafaela, está programado para las 18.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy llega a este encuentro en un gran momento, ya que acumula cuatro victorias consecutivas y además en la última fecha goleó 6-1 a Almagro como local. Estos buenos resultados le permitieron al “Lobo Jujeño” afianzarse en la primera posición de la Zona B con 21 puntos, cuatro más que su escolta, que es Tristán Suárez.

Atlético Rafaela, por su parte, viene de golear 4-1 como local a Agropecuario y ocupa la quinta posición de la Zona B con 15 unidades, por lo que se encuentra en puestos de clasificación a los playoffs.

Por otra parte, el domingo será el turno del líder de la Zona A, Deportivo Morón, que a partir de las 15 recibirá en su cancha a Racing de Córdoba. “El Gallo” tiene 17 puntos y buscará sacarle ventaja a Colón de Santa Fe, que tiene la misma cantidad pero peor diferencia de gol.

CRONOGRAMA

Sábado 25/4:

San Miguel - Los Andes a las 15:30

San Telmo - All Boys a las 15:30

Temperley - Patronato a las 15:30

San Martín de San Juan - Quilmes a las 17:30

Atlético Rafaela - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 18

Domingo 26/4:

Deportivo Morón - Racing de Córdoba a las 15

Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro de Salta a las 15

Nueva Chicago - Colegiales a las 15

Acassuso - Estudiantes de Caseros a las 15:30

Chacarita - Midland a las 15:30

Deportivo Madryn - Defensores de Belgrano a las 16

Agropecuario - San Martín de Tucumán a las 16

Chaco For Ever - Mitre de Santiago del Estero a las 17

Central Norte - Bolívar a las 17

Güemes - Atlanta a las 17

Deportivo Maipú - Almagro a las 18

Colón de Santa Fe - Godoy Cruz a las 19

Martes 27/4:

Ferro - Almirante Brown a las 19:30