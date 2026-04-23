    • 23 de abril de 2026 - 17:56

    San Martín: Schiapparelli se guarda cartas para el choque con Quilmes

    El entrenador del Verdinegro no terminó de definir la formación que el sábado jugará en el Pueblo Viejo.

    Práctica. San Martín sigue preparando su partido ante Quilmes pero el técnico espera para definir la formación.

    Práctica. San Martín sigue preparando su partido ante Quilmes pero el técnico espera para definir la formación.

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    Por Ariel Poblete

    En San Martín cambió el aire tras la victoria en Midland pero aún están lejos de las expectativas para la temporada en la Primera Nacional. Y el partido contra Quilmes del sábado asoma como el otro gran primer paso a la recuperación.

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    En una semana extensa de trabajo que le permitió probar detalles e insistir con el planteamiento, el entrenador Alejandro Schiapparelli decidió tomarse sus tiempos para confirmar o al menos perfilar la probable formación Verdinegra para jugar ante Quilmes.

    Hubo mucho trabajo táctico, remarcando la intensidad que el técnico pretende para los movimientos de San Martín pero nada está dicho en Concepción y este viernes podría terminarse el misterio.

    Lo que si es un hecho que la formación podría tener más retoques ofensivos, ya que en Midland paró un mediojuego con mucha marca con Monje, Pelaitay y Jaurena en una línea de contención más la libertad de Sebastián González para generar solo. Por ahí podría aparecer algún cambio de nombre y de esquema, si es que decide darle un socio al Puplito.

    Para atrás, la línea de cuatro no tendría modificaciones, mientras que en el ataque Funez junto a Iachetti parece ser la fórmula ya elegida. Repasando, en San Martín podrían aparecer variantes entre los volantes solamente.

    QUILMES CON BAJAS

    El plantel de Quilmes entrenó En el Anexo del Estadio Centenario, en una jornada marcada por la lluvia y con trabajos técnicos y físicos intensos, mientras el cuerpo técnico todavía no definió el equipo que visitará el sábado por la tarde a San Martín de San Juan desde las 17.30. La práctica incluyó un circuito de fuerza y potencia, ejercicios de tenencia de pelota, definición y duelos, en línea con la preparación para un partido exigente fuera de casa.

    En cuanto al parte médico, hubo novedades importantes: trabajaron de manera diferenciada Julián Gurzi y Gonzalo Marinelli, ambos con desgarros, y se confirmó una nueva baja sensible, la de Ulises Vera, quien también sufrió un desgarro en el recto del muslo izquierdo y estará fuera de las canchas aproximadamente tres semanas.

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