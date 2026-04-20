San Martín ya piensa en Quilmes para recuperar todo lo que perdió

San Martín ya se metió en el Operativo Quilmes y mirando al partido del próximo sábado en el Hilario Sánchez, comenzó su semana de trabajo con otro ánimo tras el triunfo ante Midland en el inicio del ciclo de Alejandro Schiapparelli.

A San Martín le adelantaron el partido contra Midland y jugará este sábado

El partido por la fecha 11 de la Zona B en la Primera Nacional será el sábado desde las 17,30, adelantándose a la programación inicial que tenía pero la semana de trabajo será larga para el Verdinegro que no tiene que viajar y necesita esos tiempos tras lo que fue la semana anterior donde cambió de entrenador, le adelantaron el partido en Midland y viajó con apenas tres prácticas en San Juan al mando de Schiapparelli. Todo eso quedó en el anecdotario porque la victoria por 1-0 con el gol de Jaurena terminó reacomodando todo.

Este lunes, por la tarde, se reecontraron todos en Concepción y empezó el trabajo para recibir la visita de Quilmes que empató de local ante Nueva Chicago y venía de un empate anterior ante Temperley. El Cervecero está en zona de Reducido a dos puntos por encima de San Martín por lo que es partido clave para el Verdinegro en su idea de reacomodarse en la categoría.

El regreso a un sistema más clásico de cuatro en el fondo, cuatro en el medio y dos puntas fue el primer gran retoque de Schiapparelli que en Midland priorizó la solidez defensiva y la contundencia para aprovechar opciones de ataque. Le dio resultados y eso recuperó la confianza del grupo que venía golpeado tras la caída ante Atlanta.

Ante el Quilmes de Leandro Gracián, San Martín sabe que tiene su cuenta pendiente con su gente como local y buscará consolidar esa recuperación frente a uno de los grandes del ascenso.

QUILMES NO PUDO GANAR

El Tano Gracián llegó hace poco más de un mes al Cervecero en reemplazo de Alfredo Grelak y ante Nueva Chicago mostró un sistema parecido al de San Martín desde lo táctico con dos líneas de cuatro y dos puntas. Aunque no pudo salir del empate sin goles.

Esteban Glellel es su arquero y una de las piezas vitales. En defensa se paró con Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde -un conocido para los sanjuaninos- y Thomás Ortega.

En el mediocampo formó con Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista y Ulises Vera mientras que en el ataque jugó con Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez.

De visitante, Quilmes perdió en sus primeras tres salidas contra Atlanta, Gimnasia de Jujuy y Almagro. Ganó solamente un partido y fue ante San Telmo como visitantes, mientras que su última salida terminó en empate contra Temperley.

Para San Martín, Quilmes es el rival que puede marcarle el nivel real dónde está parado. Un desafío para este relanzamiento de la temporada que comenzó con éxito en Midland y quiere consolidarse contra el Cervecero.

FECHA 11 DE LA PRIMERA NACIONAL

Zona A

Sábado 25 de abril:

15.30: San Miguel vs. Los Andes

15.30: San Telmo vs. All Boys

Domingo 26 de abril:

15.00: Morón vs. Racing de Córdoba

15.30: Acassuso vs. Estudiantes

16.00: Deportivo Madryn vs. Defensores de Belgrano

17.00: Central Norte vs. Ciudad de Bolívar

17.00: Chaco For Ever vs. Mitre (Santiago del Estero)

19.00: Colón vs. Godoy Cruz

Martes 28 de abril:

19.30: Ferro vs. Almirante Brown

Zona B

Sábado 25 de abril:

15.00: Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

15.30: Temperley vs. Patronato

17.30: San Martín (San Juan) vs. Quilmes

18.00: Atlético de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Domingo 26 de abril:

15.00: Chicago vs. Colegiales

15.30: Chacarita vs. Midland

16.00: Agropecuario vs. San Martín (Tucumán)

17.00: Güemes (Santiago del Estero) vs. Atlanta

18.00: Deportivo Maipú vs. Almagro