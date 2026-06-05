Universitario vuelve al Regional con una exigente visita a Mendoza

El club sanjuanino Universitario enfrentará este sábado desde las 16 a Liceo por la segunda fecha del Top 8 Oro.

Tras la fecha del TDI B en Mar del Plata, Universitario retomará este sábado su participación en el Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano con una prueba exigente. El equipo sanjuanino visitará a Liceo Rugby Club en Mendoza, en un encuentro que reunirá a dos de los protagonistas que aspiran a pelear en los primeros puestos de la competencia.

Los dirigidos por Fernando Torcivia llegan tras un ajustado debut frente a Marista RC. En un partido muy disputado disputado en cancha de Alfiles, la Uni cayó por 27 a 25, dejando buenas sensaciones y mostrando un equipo competitivo que buscará sumar sus primeros puntos en el certamen. Por su parte, los Clavos igualaron 29 a 29 frente a Mendoza RC en la Catedral y también intentará conseguir su primera victoria de la temporada. El historial entre ambos clubes refleja la paridad que suele existir cada vez que se enfrentan. En los últimos años protagonizaron encuentros intensos y muy equilibrados, definidos generalmente en los minutos finales.