    • 5 de junio de 2026 - 19:53

    Universitario vuelve al Regional con una exigente visita a Mendoza

    El club sanjuanino Universitario enfrentará este sábado desde las 16 a Liceo por la segunda fecha del Top 8 Oro.

    Regional. Universitario vuelve a meterse en el TRC visitando a Liceo en Mendoza.

    Regional. Universitario vuelve a meterse en el TRC visitando a Liceo en Mendoza.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras la fecha del TDI B en Mar del Plata, Universitario retomará este sábado su participación en el Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano con una prueba exigente. El equipo sanjuanino visitará a Liceo Rugby Club en Mendoza, en un encuentro que reunirá a dos de los protagonistas que aspiran a pelear en los primeros puestos de la competencia.

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    Los dirigidos por Fernando Torcivia llegan tras un ajustado debut frente a Marista RC. En un partido muy disputado disputado en cancha de Alfiles, la Uni cayó por 27 a 25, dejando buenas sensaciones y mostrando un equipo competitivo que buscará sumar sus primeros puntos en el certamen. Por su parte, los Clavos igualaron 29 a 29 frente a Mendoza RC en la Catedral y también intentará conseguir su primera victoria de la temporada. El historial entre ambos clubes refleja la paridad que suele existir cada vez que se enfrentan. En los últimos años protagonizaron encuentros intensos y muy equilibrados, definidos generalmente en los minutos finales.

    La jornada comenzará con los encuentros preliminares. La Preintermedia jugará desde las 12.30 con arbitraje de Diego Ragazzone, mientras que la Intermedia saldrá a la cancha a las 14.15. bajo el control de Dante Diez. El partido de Primera División se disputará desde las 16 y contará con el arbitraje de Diego Espíndola.

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