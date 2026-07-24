    • 24 de julio de 2026 - 13:27

    Universitario cierra un histórico Torneo del Interior B frente a Liceo

    Universitario se despedirá en Mendoza del certamen al que regresó a competir después de 24 años de ausencia.

    Despedida. Universitario cerrará su regreso al Torneo del Interior B visitando a Liceo en Mendoza.

    Despedida. Universitario cerrará su regreso al Torneo del Interior B visitando a Liceo en Mendoza.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La "U" visitará este sábado al quince clavo para disputar su último compromiso del certamen nacional, en una temporada que marcó el regreso del club a la competencia argentina después de 24 años. Universitario disputará este sábado su último partido en el Torneo del Interior B 2026, cerrando una participación que quedará en la historia de la institución por significar el regreso a un certamen nacional luego de 24 años.

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    El equipo sanjuanino visitará a Liceo Rugby Club, en Mendoza, con el objetivo de finalizar su campaña de la mejor manera y seguir sumando experiencia en una competencia que reunió a algunos de los mejores equipos del país.

    A lo largo del torneo, la "U" volvió a medirse con rivales de gran jerarquía, demostrando crecimiento y competitividad en cada presentación. El plantel consiguió un valioso empate frente a IPR Sporting (42-42) y protagonizó encuentros muy disputados ante Tucumán Lawn Tennis (18-10) y Mar del Plata Club (28-20), en los que dejó una imagen positiva pese a no poder quedarse con la victoria.

    Del otro lado estará Liceo, que también buscará despedirse del certamen con un triunfo. El quince mendocino llega tras registrar una victoria ante Los Tordos (20-16) y dos ajustadas derrotas frente a Huirapuca (31-25) y Sociedad Sportiva (27-24).

    El encuentro se disputará este sábado 25 de julio, desde las 15.30, con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. Lo asistirán Francisco Nanclares y Ciro Diciano.

    Más allá del resultado, el Torneo del Interior B representó un paso trascendental para Universitario. El club volvió a competir en el plano nacional después de más de dos décadas, consolidando el crecimiento deportivo del plantel superior y sentando las bases para seguir proyectándose entre los protagonistas del rugby argentino.

    Formación

    Titulares: Agustín Achem, Gonzalo Riveros, Alan Pedrol; Federico Fernández, Juan Ignacio del Carril; Luciano Muñoz, Francisco Marcucci, Bautista Mas; Lucas Buloz, Mariano Lloveras; Juan Martín Uzair; Agustín Sales, Juan Manuel Lloveras; 14.Geronimo Adarvez; Geronimo Pastore (C).

    Suplentes: Juan Ignacio Magariños, Javier Fernández, Santiago Achem, Joaquín Sánchez, Santiago Baldi, Juan Martín Echegaray, Agustín Bruno, Ignacio Baldi.

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