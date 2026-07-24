Bomba en la NBA: LeBron deja los Lakers y se une a Philadelphia por US$8 millones

La agencia libre de la NBA quedó completamente sacudida. LeBron James acordó incorporarse a Philadelphia 76ers mediante un contrato de dos temporadas y US$8 millones, con una opción a favor del jugador después del primer año. La operación todavía debe completar los pasos formales exigidos por la competencia.

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La noticia fue comunicada por su representante, Rich Paul, y luego confirmada por el propio basquetbolista. De esta manera, LeBron abandona Los Angeles Lakers después de ocho temporadas y comenzará, a los 41 años, la que podría ser la última etapa de una carrera histórica.

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje que rápidamente generó impacto entre los fanáticos. LeBron definió su llegada a Philadelphia como su “última decisión” y reconoció que, al finalizar la temporada anterior, había considerado seriamente retirarse del básquetbol profesional.

El máximo anotador de la historia de la NBA aseguró que todavía conserva la pasión por competir y que cree poder ayudar a transformar a Philadelphia en un equipo campeón. También dejó en claro que su elección no estuvo motivada por el dinero, sino por la posibilidad de luchar nuevamente por el título.

El contrato refleja esa postura. LeBron percibió cerca de US$53 millones durante su última campaña con los Lakers , pero ahora aceptará solamente US$8 millones repartidos en dos temporadas. La opción de jugador le permitirá revisar su futuro al finalizar el primer año.

La cifra representa una reducción salarial extraordinaria para uno de los deportistas más importantes del mundo, aunque también le permite incorporarse a un plantel con aspiraciones inmediatas sin bloquear financieramente a la franquicia.

LeBron se incorporará a un equipo que ya cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, además de jóvenes como VJ Edgecombe. El entrenador Nick Nurse tendrá ahora el desafío de repartir el protagonismo y construir un funcionamiento alrededor de varias figuras acostumbradas a manejar el balón.

Sobre el papel, Philadelphia podría formar un quinteto con Maxey como base, Brown y LeBron en las posiciones exteriores, y Embiid como referencia interior. También existe la alternativa de utilizar a James como ala-pívot, una función que podría reducir su desgaste físico durante la temporada regular.

La llegada cambia inmediatamente las expectativas de los 76ers. El equipo terminó la última temporada regular con un registro de 45 victorias y 37 derrotas, pero quedó eliminado en la segunda ronda de los playoffs tras ser barrido por New York Knicks, que luego se consagró campeón.

Philadelphia no conquista la NBA desde 1983 y no logra superar las semifinales de la Conferencia Este desde 2001. La apuesta por LeBron apunta directamente a terminar con esa extensa sequía y aprovechar las temporadas de mayor competitividad que todavía pueda ofrecer Embiid.

El final de una etapa de ocho años en los Lakers

LeBron llegó a Los Angeles Lakers en 2018 y permaneció durante ocho temporadas. Su mayor conquista fue el campeonato de 2020, obtenido dentro de la “burbuja” de Orlando durante la pandemia, donde además fue elegido como el jugador más valioso de las Finales.

Durante su paso por la franquicia disputó 479 partidos de fase regular y promedió 25,9 puntos, 7,9 asistencias y 7,7 rebotes. También aprovechó esa etapa para convertirse en el máximo anotador histórico de la NBA y ampliar otros récords de longevidad.

En su última campaña, pese a tener 41 años, registró 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes en 60 encuentros. Esos números explican por qué Philadelphia considera que todavía puede tener una influencia deportiva decisiva, incluso con una administración especial de sus minutos.

La salida de los Lakers había sido anticipada a fines de junio, cuando su entorno informó que continuaría jugando, pero con otra camiseta. Desde ese momento aparecieron como alternativas Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors y Philadelphia.

Una temporada 24 que ampliará su récord

LeBron se prepara para disputar su temporada número 24 en la NBA, algo que ningún otro jugador consiguió. Su carrera comenzó en 2003 con Cleveland Cavaliers y continuó posteriormente en Miami Heat, nuevamente en Cleveland y, desde 2018, en Los Angeles.

A lo largo de ese recorrido ganó cuatro campeonatos: dos con Miami, uno con Cleveland y otro con los Lakers. En Philadelphia buscará su quinto anillo y la posibilidad de coronarse con una cuarta franquicia diferente.

Su trayectoria incluye además cuatro premios al jugador más valioso de la temporada, cuatro reconocimientos como MVP de las Finales, 22 participaciones en el Juego de las Estrellas y 21 selecciones en los mejores equipos de la liga.

El mayor golpe del mercado de la NBA

El acuerdo combina dos elementos que explican su enorme repercusión: la llegada de una leyenda a un equipo candidato y un contrato muy inferior a su valor habitual. Philadelphia incorpora experiencia, liderazgo y capacidad de creación sin asumir un compromiso salarial prolongado.

El interrogante estará en el estado físico de sus principales figuras. Tanto LeBron como Embiid necesitaron administrar lesiones y cargas durante diferentes momentos de sus carreras. El éxito del proyecto dependerá, en buena medida, de que ambos lleguen saludables a los playoffs.

También habrá que comprobar cómo se distribuyen las responsabilidades ofensivas entre James, Maxey, Brown y Embiid. La acumulación de nombres convierte a los 76ers en uno de los equipos más atractivos de la próxima temporada, pero la adaptación colectiva será tan importante como el talento individual.

LeBron ya tomó la decisión que la NBA esperaba. Después de Cleveland, Miami y Los Ángeles, Philadelphia será el escenario del último gran desafío de su carrera: intentar que los 76ers vuelvan a ser campeones después de más de cuatro décadas.