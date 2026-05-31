San Martín regaló un tiempo y se quedó sin nada frente a Temperley

Un primer tiempo regalado, media hora de errores y una reacción que no alcanzó, terminaron siendo derrota para Atlético San Martín que cayó ante Temperley por 2-1 en el marco de la fecha 16 de la Primera Nacional . Una caída que frenó la senda de la recuperación tras la victoria de la fecha anterior ante Deportivo Maipú.

Gabriel Hauche y Pedro Souto marcaron los goles del Celeste, mientras que Hernán Zuliani descontó para el Verdinegro, que terminó pagando muy caro un flojísimo inicio de partido. En la próxima fecha de la Primera Nacional, San Martín buscará la recuperación el sábado 6 de junio cuando reciba a Nuecva Chicago en Concepción.

Media hora de Hauche y sus diabluras y un concierto de errores del fondo de San Martín, le complicaron la vida a San Martín en el inicio mismo del partido y lo puso dos goles abajo antes de los 30 minutos en Temperley. Y eso, casi costó el partido completo.

Comenzó dudando atrás el Verdinegro y Temperley olió sangre. Hauche encaró a todos, obligó y a los 14' se sacó la lotería cuando apuró a Aguilera en una pelota frontal y ganó esa milésima para poner el 1-0 ante la salida desesperada de Díaz Robles. No se podía acomodar San Martín. Siguió dando ventajas, volvía mal desde posiciones de ataque y el Celeste no se lo perdonó. Y claro, a los 28' de una pelota que parecía afuera, llegó el centro al área chica para que Souto metiera la cabeza y duplicara la ventaja local. Casi nocaut, San Martín buscó el descuento y tuvo un par de ocasiones, siendo la más clara de todo el primer tiempo el pelotazo tremendo de Jaurena que el arquero Mastrolía sacó al corner.

En la parte final del primer tiempo, Temperley pudo haber resuelto todo pero no acertó en la definición y le dejó una chance más a San Martín para el complemento.

TEMPERLEY AGUANTO

Es que después del regalo de la primera etapa, San Martín fue San Martín desde el comienzo del segundo tiempo. Con más presencia, teniendo la pelota, fue llevando a Temperley contra el área de Mastrolía y a los 10' encontró la esperanza del empate cuando Hernán Zuliani definió de derecha para acortar distancias. Empezó otro partido. El Celeste ya no fue el mismo. No asustaba en la contra y no tenía los espacios de la primera parte.

San Martín movió su banco. Apuesta ofensiva total con Iachetti, con Monje, con Seba González, con Rossi luego. Al ataque aunque sin demasiada profundidad. Pero fue otra su imagen. Le costó generar alguna clara para sus delanteros y Temperley decidió refugiarse en campo propio aguardando la contra de la liquidación.

En el tramo final del segundo tiempo, San Martín terminó con tres puntas, con Lucas Acosta bien arriba y metiendo lo que le quedaba. Pero no alcanzó. El costo de regalar ese primer tiempo terminó siendo condena ante un Temperley que aprovechó lo que tuvo.

SINTESIS

TEMPERLEY 2

Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti Azpiazu, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Franco Benítez, Pedro Souto; Gabriel Hauche, Facundo Kruger. DT: Nicolás Domingo.

SAN MARTIN 1

Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Gabriel Hachen; Bruno Juncos, Nazareno Funez, DT: A. Schiapparelli.

Goles: PT, 14m. Hauche (T) y 28m, Souto (T). ST, 10m. Zuliani (SM).

Cambios: ST, reinicio Leo Monje por Pelaitay (SM) y Nico Iachetti por Juncos (SM); 22m. S. González por Acosta (SM); N. Molina por Hauche (T) y J. Tomasetti por Kruger (T); 30m. F. Brandán por Benitez (T) y N. Silva por Arregui (T); Genaro Rossi por Jaurena (SM): 40m. Matías Calzon por Souto (T) y Lucas Acosta por Hachen (SM).

Arbitro: Javier Delbarba.

Cancha: Temperley.