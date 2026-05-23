San Martín quiere el clásico ante Deportivo Maipú para consolidar su recuperación en la Primera Nacional

Los clásicos marcan caminos. Hay un antes y un después y para el Atlético San Martín , el partido de este sábado ante Deportivo Maipú de Mendoza por la fecha 15 de la Primera Nacional tiene todos los condimentos. Será para el Verdinegro uno de esos partidos que necesita ganar para consolidar su nuevo renacer.

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A partir de las 16,30 en el Pueblo Viejo y con muy poco para cambiar tras la victoria de la fecha anterior en Almagro, el equipo de Alejandro Schiapparelli buscará consolidar su relanzamiento en la temporada contra un equipo que viene en racha, que no pierde y que sigue en franca evolución.

En San Martín se esperan pocos retoques en la formación y en el modelo para jugar contra Maipú. Las dos líneas de cuatro y los dos puntas no se tocan como sistema y en los nombres, el entrenador Verdinegro tiene pocas dudas. Nadalín o Murillo en la defensa parece ser uno de estos temas a resolver pero lo demás parece decidido, con la intención de darle continuidad a un equipo. Díaz Robles en el arco; Nadalín o Murillo, Aguilera, Cocca y Zuliani en defensa; Acosta, Jaurena, Pelaitay y Hachen en el medio; Funez y Juncos en el ataque, podrían ser los once nombres de San Martín ante el Cruzado.

Maipú viene de ganarle a Nueva Chicago en Mendoza y está hoy en la séptima posición de la Zona B, solo un punto por encima de San Martín. Es partido clave para el Verdinegro que apunta a cerrar la primera rueda al menos metido en zona de Reducido.

ARRANCA LA FECHA

La decimoquinta fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en la que será una intensa jornada que contará con siete partidos. El encuentro más destacado del día se llevará a cabo a partir de las 15, cuando Ciudad de Bolívar, que va en busca de la primera posición de la Zona A, visite a San Telmo en el estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto.

Bolívar marcha segundo en dicha zona y está a solo un punto de los líderes, que son Colón de Santa Fe y Deportivo Morón, ambos con 23 unidades y que el domingo recibirán a Mitre de Santiago del Estero y a Estudiantes de Caseros, respectivamente.

San Telmo, por su parte, está duodécimo en la Zona A con solo 15 puntos, aunque una victoria le permitiría terminar la fecha cerca de los puestos de clasificación a los playoffs.

En lo que respecta a la Zona B, el líder es Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 26 puntos, tres más que sus escoltas, que son Atlanta y Tristán Suárez. En esta nueva fecha, el "Lobo Jujeño" se medirá con Gimnasia y Tiro de Salta el domingo a las 18:30.

Los cuatro equipos que inician esta fecha en puestos de descenso por estar entre los últimos dos de cada zona son Acassuso, Chaco For Ever, Güemes de Santiago del Estero y Almagro.

LA PROGRAMACION

Sábado 23/5:

Los Andes - Racing de Córdoba a las 15

San Telmo - Bolívar a las 15

Tristán Suárez - Colegiales a las 15

San Miguel - Almirante Brown a las 15:30

Nueva Chicago - Temperley a las 16

Atlético Rafaela - Midland a las 16:30

San Martín de San Juan - Deportivo Maipú a las 16:30

Domingo 24/4:

Acassuso - Defensores de Belgrano a las 14

Deportivo Morón - Estudiantes de Caseros a las 15

Chacarita - Almagro a las 15:30

Chaco For Ever - Deportivo Madryn a las 16

Ferro - Central Norte a las 16

Agropecuario - Quilmes a las 16

Güemes de Santiago del Estero - Patronato a las 16

Godoy Cruz - All Boys a las 16:30

Colón de Santa Fe - Mitre de Santiago del Estero a las 18

Gimnasia y Tiro de Salta - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 18:30

San Martín de Tucumán - Atlanta a las 19