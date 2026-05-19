Interna en la barra de San Martín: un implicado rechazó el juicio abreviado y se expone a una pena de 4 años de cárcel

La causa que investiga la violenta interna de la barra brava del Club Atlético San Martín sumó este martes un nuevo capítulo judicial. Franco Maurín Vargas, señalado como uno de los involucrados en los enfrentamientos entre las facciones “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”, rechazó el acuerdo de juicio abreviado que habían impulsado la Fiscalía y la defensa , por lo que el expediente avanzará hacia un juicio oral y público .

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El fiscal Alejandro Mattar con su equipo de la UFI Genérica.

Durante la audiencia realizada ante el juez Diego Manuel Sanz , el Ministerio Público Fiscal confirmó que el imputado no aceptó asumir la responsabilidad penal del total de los hechos que se le atribuyen. Posteriormente, el fiscal Alejandro Mattar explicó en rueda de prensa que el acuerdo fracasó porque Maurín Vargas sostuvo que no era responsable de las imputaciones , pese a estar dispuesto a aceptar el trámite.

La pena del acuerdo era un año de prisión efectiva y 300.000 pesos de reparación económica a pagar en dos cuotas . Al no aceptar el pacto de antemano con fiscalía, Maurín Vargas se expone en juicio a una pena de cuatro años de cárcel , indicaron las fuentes.

“Él ha dicho que no estaba de acuerdo, que iba a aceptar todas las imputaciones que se habían hecho, pero que no era responsable. Eso hace que fracase la audiencia y, por lo tanto, deberemos efectuar el control de la acusación y producir el juicio oportunamente”, señaló el fiscal. “Él ha dicho que no estaba de acuerdo, que iba a aceptar todas las imputaciones que se habían hecho, pero que no era responsable. Eso hace que fracase la audiencia y, por lo tanto, deberemos efectuar el control de la acusación y producir el juicio oportunamente”, señaló el fiscal.

WhatsApp Image 2026-05-19 at 13.25.31 El juez Diego Manuel Sanz. DIARIO DE CUYO

Maurín Vargas enfrenta cargos por lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones simples, daños y otros delitos vinculados a los episodios violentos ocurridos en el marco de la disputa interna de la hinchada verdinegra.

Ante la caída del juicio abreviado, la Fiscalía solicitó extender la prisión preventiva del acusado por otros 30 días, ya que se le vencía en dos días. Según indicó Mattar, la medida busca garantizar el desarrollo del futuro debate oral y evitar riesgos procesales mientras continúan las actuaciones judiciales.

“Se vencía la prisión preventiva el día 21, por eso el Ministerio Público Fiscal ha pedido la prórroga por el término de 30 días, que entiendo será el tiempo que nos llevará estar sentados en el proceso oral y público”, sostuvo.

Con esta resolución, Maurín Vargas continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas mientras se prepara el juicio, donde podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión efectiva si resulta condenado.

WhatsApp Image 2026-05-19 at 13.25.32 (1) La defensa de Maurín Vargas y Fiscalía de Estado. DIARIO DE CUYO

La investigación por la interna de la barra de San Martín ya dejó varias condenas mediante acuerdos abreviados. Entre los ya sentenciados aparecen Franco “Chorico” González, Jonathan González, Iván Dávila Yafar y Facundo Marcoleta, además del policía Diego Ruarte, condenado por filtrar información vinculada a la causa.

La otra acusación contra Maurín Vargas

El imputado también enfrenta una causa adicional por haber roto la tobillera electrónica que debía portar mientras cumplía prisión domiciliaria. El hecho ocurrió el 29 de diciembre y derivó en una nueva imputación por daño y alteración del sistema de control electrónico.

En aquel momento, el fiscal Mattar explicó que el acusado tomó esa decisión debido a una situación familiar crítica, ya que su pareja —embarazada y cursando un embarazo de riesgo— sufrió una descompensación y no contaba con asistencia inmediata para ser trasladada a un centro de salud.