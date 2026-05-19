Intento de femicidio en Chimbas: comenzó el juicio contra el joven que casi mata a golpes y con un pedazo de vidrio a su pareja

El joven de 23 años es juzgado por intento de femicidio tras haber dejado a su pareja inconsciente en una casa en Chimbas.

Comenzó el juicio contra Néstor Matías Olmedo Zadro, el joven de 23 años acusado de intentar matar a su pareja durante un violento episodio ocurrido el pasado 9 de enero de 2025 en Chimbas. El debate oral se puso en marcha con la presentación de la acusación fiscal y las pruebas reunidas durante la investigación, en una causa que generó fuerte conmoción en San Juan por la gravedad del ataque.

Juicio por intento de femicidio en Chimbas La investigación está a cargo de la UFI CAVIG y sostiene que Olmedo atacó a la joven de 19 años en el interior de la vivienda que compartían desde hacía más de dos años. Según la teoría del caso presentada por Fiscalía, el acusado utilizó un trozo de vidrio de un espejo para agredir a la víctima, quien fue hallada inconsciente y completamente ensangrentada.

El fiscal Atilio Yanardi mantiene la acusación contra Olmedo y considera que existen pruebas suficientes para avanzar hacia una condena por tentativa de homicidio en contexto de violencia de género.

Durante la etapa previa al juicio, la querella representada por Ana Valentina Sánchez Salmuni y Gustavo Sánchez intentó incorporar los agravantes de ensañamiento y alevosía. Sin embargo, el juez Gerardo Fernández Caussi rechazó ese planteo al considerar que debía discutirse en otra instancia procesal.

Olmedo está detenido en el Penal de Chimbas desde que ocurrió el hecho. Ahora es juzgado por un tribunal integrado por los jueces Mabel Moya (presidente), Flavia Allende y Javier Figuerola.