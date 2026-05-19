Causaban disturbios en pleno centro, les hallaron marihuana y agredieron a la policía: terminaron tras las rejas

Tres jóvenes fueron demorados durante la madrugada de este martes luego de que efectivos policiales les encontraran marihuana durante un operativo preventivo realizado en Capital. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y se concretó alrededor de las 00:10 en Libertador y calle Mendoza.

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Según informaron fuentes policiales, los uniformados realizaban recorridas de prevención cuando advirtieron a tres hombres causando disturbios en la vía pública. Al entrevistarlos e identificarlos, constataron que se trataba de Carobbio, de 20 años y domiciliado en Rawson; Ibaceta, oriundo de Santa Lucía; y Zalazar Godoy, de Chimbas.

Durante el control, los efectivos percibieron un fuerte olor compatible con sustancia vegetal, por lo que les solicitaron que exhibieran lo que llevaban entre sus pertenencias.

En ese contexto, Carobbio entregó de manera voluntaria dos envoltorios transparentes con marihuana. Luego, durante el palpado de seguridad, extrajo desde el interior de su campera un tercer envoltorio de mayor tamaño que también contenía la misma sustancia.

Fuentes del caso señalaron que, en medio del procedimiento, los jóvenes comenzaron a insultar al personal policial.

Posteriormente intervino personal de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Los test arrojaron resultado positivo para marihuana.

Ante esa situación, desde la UFI Federal de San Juan se dispuso el secuestro de la sustancia y la apertura de un legajo judicial por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, quedando Carobbio vinculado a la causa.

En tanto, los tres jóvenes fueron trasladados y alojados en la comisaría con jurisdicción en la zona.