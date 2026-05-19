Hallaron a una mujer muerta en su departamento frente a la plaza de La Joroba

El cuerpo fue encontrado por su pareja, un alto miembro de la Policía de San Juan.

Un trágico episodio conmociona por estas horas a Capital luego de que una mujer fuera hallada sin vida en el interior de un departamento ubicado frente a Plaza La Joroba. Según fuentes judiciales y policiales, fue la pareja de la fallecida, un alto miembro de la Policía, quien encontró el cuerpo durante la noche del lunes y dio aviso a las autoridades.

El hallazgo se produjo en un inmueble situado sobre calle General Acha, entre Brasil y 9 de Julio. De acuerdo con los primeros informes obtenidos en el lugar, el departamento no presentaba signos de violencia ni aberturas forzadas, elementos que refuerzan la teoría de que no habrían intervenido terceras personas al momento del hecho. En principio, la principal hipótesis que maneja la Justicia es que fue la propia mujer atentó contra su vida.

Tras el aviso, en la vivienda se desplegó un amplio operativo judicial y policial para realizar las pericias correspondientes. Además, a la pareja de la mujer se le extrajeron muestras para estudios de laboratorio, una medida protocolar destinada a descartar científicamente cualquier tipo de participación en el desencadenante de la muerte.