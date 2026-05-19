    • 19 de mayo de 2026 - 09:06

    Hallaron a una mujer muerta en su departamento frente a la plaza de La Joroba

    El cuerpo fue encontrado por su pareja, un alto miembro de la Policía de San Juan.

    Morgue Judicial.
    Morgue Judicial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico episodio conmociona por estas horas a Capital luego de que una mujer fuera hallada sin vida en el interior de un departamento ubicado frente a Plaza La Joroba. Según fuentes judiciales y policiales, fue la pareja de la fallecida, un alto miembro de la Policía, quien encontró el cuerpo durante la noche del lunes y dio aviso a las autoridades.

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    El hallazgo se produjo en un inmueble situado sobre calle General Acha, entre Brasil y 9 de Julio. De acuerdo con los primeros informes obtenidos en el lugar, el departamento no presentaba signos de violencia ni aberturas forzadas, elementos que refuerzan la teoría de que no habrían intervenido terceras personas al momento del hecho. En principio, la principal hipótesis que maneja la Justicia es que fue la propia mujer atentó contra su vida.

    Tras el aviso, en la vivienda se desplegó un amplio operativo judicial y policial para realizar las pericias correspondientes. Además, a la pareja de la mujer se le extrajeron muestras para estudios de laboratorio, una medida protocolar destinada a descartar científicamente cualquier tipo de participación en el desencadenante de la muerte.

    En el procedimiento trabajaron efectivos de la Comisaría 3ra, personal de la UFI Delitos Especiales N°2 y especialistas de la División Criminalística de la Policía de San Juan. Mientras avanzan las tareas investigativas y los análisis forenses, la causa permanece bajo estricta reserva judicial.

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