Hallaron sin vida a una mujer en un departamento del Barrio Manantial

El hecho ocurrió en Capital y generó preocupación entre los vecinos de la zona. La mujer fue encontrada dentro de su vivienda.

A días del hallazgo del médico fallecido en un complejo de departamentos también de Capital, este jueves por la noche la escena de conmoción fue similar cuando encontraron a una mujer muerta en su departamento del Barrio Manantial, en Trinidad.

La fallecida fue identificada como Silvia López, según confirmaron fuentes policiales que trabajaron en el lugar. De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por los investigadores, el cuerpo no presentaba lesiones ni elementos que hicieran presumir un hecho delictivo, por lo que la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales.

La situación comenzó a generar preocupación entre los vecinos debido a que durante todo el día no la habían visto salir de su vivienda, algo que consideraron fuera de lo habitual. Ante esta situación, decidieron dar aviso a la Policía. Cuando los efectivos ingresaron al departamento, encontraron a López ya sin signos vitales.