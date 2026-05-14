    • 14 de mayo de 2026 - 22:19

    Hallaron sin vida a una mujer en un departamento del Barrio Manantial

    El hecho ocurrió en Capital y generó preocupación entre los vecinos de la zona. La mujer fue encontrada dentro de su vivienda.

    &nbsp; &nbsp; &nbsp;

     

     

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A días del hallazgo del médico fallecido en un complejo de departamentos también de Capital, este jueves por la noche la escena de conmoción fue similar cuando encontraron a una mujer muerta en su departamento del Barrio Manantial, en Trinidad.

    Leé además

    el gordo lucas vuelve a prision: lo condenaron a casi un ano de carcel por ingresar a robar en chimbas

    "El Gordo Lucas" vuelve a prisión: lo condenaron a casi un año de cárcel por ingresar a robar en Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los tres detenidos con armas de fuego en Caucete. 

    Un sanjuanino zafó y dos pampeanos fueron condenados por caer armados en Caucete

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fallecida fue identificada como Silvia López, según confirmaron fuentes policiales que trabajaron en el lugar. De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por los investigadores, el cuerpo no presentaba lesiones ni elementos que hicieran presumir un hecho delictivo, por lo que la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales.

    La situación comenzó a generar preocupación entre los vecinos debido a que durante todo el día no la habían visto salir de su vivienda, algo que consideraron fuera de lo habitual. Ante esta situación, decidieron dar aviso a la Policía. Cuando los efectivos ingresaron al departamento, encontraron a López ya sin signos vitales.

    Tras el hallazgo, intervino personal de la Comisaría 3ª, junto a efectivos de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El cuerpo del ciclista será trasladado a la Morgue Judicial. 

    Conmoción por la muerte de un ciclista en un transitado cruce de La Bebida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El médico Héctor David Marinero tenía 56 años. Sufrió un infarto mientras estaba solo en su departamento en Capital. 

    Creen que el médico Marinero estaba solo cuando murió y se cae la teoría del robo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    en pocito hallaron un arsenal, droga y fauna silvestre en dos allanamientos de la policia rural

    En Pocito hallaron un arsenal, droga y fauna silvestre en dos allanamientos de la Policía Rural

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Este es el hombre que dejó al borde de la muerte a su tío tras descubrir una infidelidad en Cochagual

    Extendieron la prisión preventiva del acusado de intentar matar a su tío tras descubrirlo con su pareja en Cochagual

    Por Redacción Diario de Cuyo