Conmoción por la muerte de un ciclista en un transitado cruce de La Bebida

El dramático episodio ocurrió este jueves en Ignacio de la Roza y Chacabuco, a unos metros de Pellegrini. Investigan las causas.

El cuerpo del ciclista será trasladado a la Morgue Judicial.

Un trágico hecho conmocionó este jueves a vecinos de la zona de La Bebida, luego de que un hombre falleciera mientras circulaba en bicicleta por la vía pública. El episodio ocurrió en la intersección de Ignacio de la Roza y Chacabuco, a unos metros de Pellegrini, en Rivadavia.

Si bien en un primer momento algunos testigos señalaron que el ciclista habría sido atropellado, con el correr de los minutos y tras las primeras averiguaciones realizadas por las autoridades, trascendió que la víctima habría sufrido una descompensación cardíaca mientras se desplazaba.

Según las primeras versiones, el hombre se descompensó de manera repentina y cayó sobre la calzada. Hasta el lugar llegó personal médico del servicio de emergencias 107, que intentó practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese al esfuerzo de los profesionales, el ciclista ya no presentaba signos vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para preservar la escena y ordenar el tránsito, mientras que personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias del hecho.