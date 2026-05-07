Conmoción: murió un inspector de la AFA en medio de un partido de la Copa Libertadores en Mendoza

El hombre de 64 años sufrió un paro cardiorrespiratorio en el encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense en Mendoza.

Una noticia que causó conmoción en las últimas horas. El fútbol argentino quedó conmocionado tras la muerte de Jorge Guillermo Piñeiro, un inspector de la AFA que se descompensó en medio del partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense por la Copa Libertadores.

Según las primeras informaciones, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba durante el encuentro en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El hombre de 64 años se encontraba en el sector de la rampa donde ingresan los jugadores, debajo de la platea cubierta. Según informó el diario El Sol de Mendoza, automáticamente fue asistido por personal médico que le hizo maniobras de reanimación, pero finalmente murió.

Durante sus años en la AFA como inspector, Piñeiro recorrió muchos estadios del fútbol argentino enviado por Claudio Tapia. Según había contado en diálogo con Agencia San Luis, fue uno de los encargados de hacer el relevamiento en el estadio La Pedrera y destacó que “es un estadio de estilo europeo, de primer nivel” y que “en Buenos Aires no hay ningún estadio en estas condiciones”.

La AFA sacó un comunicado A través de sus redes sociales, la AFA compartió un mensaje de condolencias: “La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su más profundo dolor por el fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Piñeyro y le envía un cálido abrazo a toda la familia”.