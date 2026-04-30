    • 30 de abril de 2026 - 16:59

    Conmoción en Concordia tras la muerte de un bebé de 23 días

    Fue trasladado de urgencia al hospital luego de un pedido de auxilio de su mamá. Cuando llegó, ya no presentaba signos vitales

    La muerte del bebé causó conmoción en Entre Rios.

    La muerte del bebé causó conmoción en Entre Rios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de Entre Ríos investiga la muerte de un bebé de 23 días que ingresó al Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Carrillo en Concordia. El hecho que causó conmoción, ocurrió el miércoles cuando la madre del menor pidió ayuda al personal de la Comisaría Segunda que estaba haciendo tareas preventivas en la zona.

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    Los policías asistieron a la mujer en la vía pública y la trasladaron inmediatamente hasta la clínica. Sin embargo, al llegar, el bebé ya no presentaba signos vitales.

    Ante la situación, según el medio local Concordia Policiales, intervino la fiscal Daniela Montangie y ordenó una autopsia para establecer la causa de muerte. Durante la investigación también buscarán reconstruir las horas previas al ingreso al hospital.

    Las fuentes judiciales locales indicaron que los estudios forenses serán imprescindibles para determinar si se trató de una muerte natural, como un caso de muerte súbita, o si hubo otro factor que incidió en el desenlace.

    Por el momento, la causa sigue abierta y la Justicia se mantiene a la espera de los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.

    La muerte de otro bebé en Mendoza que también está bajo investigación

    A principios de esta semana, un bebé de 20 meses murió en Mendoza. El menor había sido internado con lesiones cerebrales y estuvo en terapia intensiva.

    Los médicos constataron que las lesiones eran compatibles con el “síndrome del niño sacudido”, a raíz del hecho, se activó un protocolo por parte de las autoridades y eso derivó en la captura e imputación del padrastro del nene.

    Tras conocerse el hecho, la Justicia provincial impuso una restricción de acercamiento a la madre y su pareja al hermano mellizo del bebé. Las pericias señalan al padrastro como el principal sospechoso.

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